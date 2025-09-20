Harry Kane arrasa en tabla de goleadores de la Bundesliga: Luis Díaz se mantiene en primeros lugares

Harry Kane, en una nueva exhibición de su poderío goleador, guio al Bayern Múnich a la victoria 1-4 sobre el Hoffenheim, por la cuarta fecha de la Bundesliga. El equipo donde milita Luis Díaz lidera el campeonato alemán con puntaje ideal.

El inglés anotó un triplete, consolidándose además como el máximo anotador de la Liga alemana. Luis Díaz se encuentra en los primeros puestos, igualado con otro grupo de jugadores.

Harry Kane, dos goles por partido

Con su triplete de este sábado, Karry Kane completó ocho goles marcados en cuatro partidos disputados, para un promedio goleador de dos tantos por encuentro en esta Bundesliga. Como si fuera poco, Kane ha aportado tres asistencias.

Luis Díaz figura como el segundo máximo anotador del Bayern Múnich, igualado con Serge Gnabry y Michael Olise, cada uno con tres tantos, lo cual los ubica también en un gran lote de jugadores que figuran en la tercera casilla de la tabla de máximos artilleros.

El segundo máximo anotador de la Bundesliga al cabo de cuatro fechas es el francés Serhou Guirassy, quien este domingo se pone al día con el Borussia Dortmund, sumando cuatro anotaciones de momento, la mitad de las de Kane.

Tabla de goleadores de la Bundesliga 2025-2026

1) Harry Kane (Bayern Múnich): 8 Goles

2) Serhou Guirassy (Borussia Dortmund): 5

3) Luis Díaz (Bayern Múnich): 3

3) Serge Gnabry (Bayern Múnich): 3

3) Michael Olise (Bayern Múnich): 3

3) Can Uzun (Eintracht Frankfurt): 3

3) Ilyas Ansah (Union Berlin): 3

3) Patrik Shick (Bayer Leverkusen): 3

3) Andréas Hountondji (St. Pauli): 3

3) Fisnik Asllani (Hoffenheim): 3