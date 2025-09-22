Cinco personas asesinadas durante el fin de semana en Santander

Bucaramanga

Una nueva jornada violenta se presentó en Santander durante el reciente fin de semana, dejando un saldo de cinco personas asesinadas en hechos ocurridos en Bucaramanga, Barrancabermeja y El Playón.

En el puerto petrolero, dos hombres identificados como Jorge Eliécer Bustos, de 31 años, residente en Bucaramanga y Kevin Machuca, de 23 años, fueron ultimados con arma de fuego en hechos de carácter sicarial registrados en distintos sectores del municipio.

Mientras tanto, en El Playón, una riña con arma blanca terminó en tragedia. El joven Kevin Ortega perdió la vida en medio de una confrontación que ha generado consternación entre la comunidad local.

Por su parte, Bucaramanga también fue escenario de la violencia. En el barrio Albania, dos hombres, Óscar Mauricio Sandoval Camacho, de 39 años, y Ludwing Alexander Gutiérrez Sandoval, de 21 años, fueron atacados a tiros cuando llegaban a su residencia. Según las autoridades, dos sujetos los interceptaron y tras advertir a las mujeres que los acompañaban que no eran su objetivo, dispararon de manera indiscriminada.

Los reportes oficiales señalan que Sandoval Camacho ya había sobrevivido a dos atentados previos y contaba con antecedentes judiciales, lo que podría ser clave en las líneas de investigación.

Las autoridades adelantan operativos en las zonas afectadas mientras la comunidad expresa preocupación por la escalada de violencia que golpea al departamento.