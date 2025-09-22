Reclasificación 2025: Tabla de posiciones y la lucha por cupos a Libertadores y Sudamericana

Jugada la fecha 12 de la Liga colombiana 2025-II, Deportivo Independiente Medellín se mantiene como el equipo que más puntos ha sumado en lo corrido del año, manteniéndose como líder de la tabla de la Reclasificación.

Al final de la temporada, al menos seis de los ocho cupos que se entregarán a los clubes colombianos para la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2026 se definirán a través de dicha tabla. Independiente Santa Fe, campeón de la pasada Liga, es el único que ya tiene definida su presencia en la competencia internacional del otro año.

¿Cómo se definen los clasificados a la Copa Libertadores 2026?

Los dos campeones de Liga en el año estarán directamente en la fase de grupos de la Copa Libertadores, por lo que Santa Fe es por ahora el único equipo colombiano que se ha asegurado su presencia en el máximo certamen de clubes del continente.

Entretanto, los otros dos cupos se entregarán a los mejores equipos de la Reclasificación que no sean campeones de Liga. En caso de que el cuadro Cardenal volviera a ser campeón, el otro cupo se dará para el tercer mejor equipo de la Reclasificación.

¿Cómo se definen los clasificados a la Copa Sudamericana 2026?

Por su parte, de los cuatro tiquetes a la Copa Sudamericana del próximo año, tres se darán a los mejores equipos de la Reclasificación que no tengan tiquete a la Copa Libertadores. El otro se entregará para el equipo que gane la Copa Colombia de la presente temporada.

En caso de que el campeón de la Copa Colombia también cumpla los parámetros para ir a Copa Sudamericana por la Reclasificación, o incluso, tenga tiquete a la Copa Libertadores, el otro clasificado a la Copa Sudamericana será a través del siguiente equipo en la Reclasificación.

Tabla de la Reclasificación 2025