Linda Caicedo fue nominada al Trofeo Kopa: está entre las mejores futbolistas sub-21 del mundo / Getty Images

¡Colombia tiene talento para rato con Linda Caicedo! La joven futbolista fue nominada este jueves 7 de agosto al Trofeo Kopa, galardón que se le entrega a la mejor futbolista sub-21 del mundo.

A través de redes sociales, la revista France Football hizo oficial la nominación de la vallecaucana de 20 años:

La jugadora del Real Madrid de España viene de tener una temporada sumamente destacada, tanto en LaLiga F como en la Copa de la Reina y la Liga de Campeones Femenina de la UEFA. Asimismo, lideró a la Selección Colombia en su reciente subtítulo de Copa América, certamen en el que terminó en el podio de las máximas goleadoras.

Linda se encuentra en la terna de candidatas junto con otras cuatro futbolistas. Ellas son:

Michelle Agyemang (Inglaterra)

Wieke Kaptein (Países Bajos)

Vicky López (España)

Claudia Martínez (Paraguay)

Linda Caicedo va entonces por otro premio que certifique su calidad y brillantez dentro del terreno de juego. Es válido recordar que de momento ha recibido galardones como la mejor jugadora de la Copa América (2022), mejor jugadora sub-20 de la Conmebol (2022), mejor futbolista de América en 2022 y segundo puesto en el Premio The Best 2023.

Será la primera vez que la revista France Footbal, creadora en 1956 del Balón de Oro, otorgue el trofeo Kopa en la rama femenina, una distinción que se le entrega a los mejores jugadores jóvenes del mundo desde 2018, año en el que lo ganó el francés Kylian Mbappé y que en 2024 fue para el español Lamine Yamal.

La selección de cinco candidatas se dio con votos de la redacción de France Football y L’Équipe.