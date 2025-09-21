Tragedia repetida en Pereira: dos mujeres fallecieron en accidentes en la vía Cerritos en una semana

Hoy las familias de dos mujeres reconocidas y queridas en su entorno están de luto luego de que en accidentes de tránsito perdieran la vida Manuela Escobar Aguilar y Aceneth Mena Cordoba.

El primer hecho se registró terminando la semana en la vía que conecta Cerritos con La Virginia, cerca a la fábrica de Magnetrón. Allí un automóvil chocó con la motocicleta donde iba Manuela Escobar como parrillera y aunque fue trasladada al hospital San Jorge falleció. Esta joven de 22 años de edad, vivía en el municipio de La Virginia y era madre de un pequeño.

Según las autoridades la persona que manejaba el auto realizó un giro abrupto sin fijarse en la motocicleta que venía detrás.

Se movilizaba en un taxi

La segunda víctima de accidente de tránsito en el sector de Cerritos fue Aceneth Mena, de 38 años, quien se movilizaba con varias personas en un taxi a la altura de Galicia en el kilómetro 5 el sábado en la madrugada.

El accidente ocurrió cuando el taxi colisionó con un vehículo Mercedes Benz que al parecer perdió el control cuando se desplazaba a una alta velocidad.

El impacto contra el taxi fue tan fuerte que la víctima fatal falleció en el sitio del siniestro, mientras que las demás personas que iban en este transporte tuvieron que ser trasladadas, algunas de gravedad, a varios centros asistenciales.

Aceneth era madre de tres pequeños y aunque estaba viviendo en la ciudad de Pereira, ocupó varios cargos en en Quibdó, Chocó, allí durante años se desempeñó como gerente de Iluminemos Quibdó y fue docente en la Universidad Tecnológica del Chocó.