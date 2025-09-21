Sebastián Montoya volvió a sumar en el GP de Bakú: Así quedó en la clasificación de la Fórmula 2

Sebastián Montoya durante su participación en Bakú. (Photo by James Sutton - Formula 1/Formula Motorsport Limited via Getty Images) / James Sutton - Formula 1

Sebastián Montoya, quien partió séptimo este domingo en el Gran Premio de Bakú, en Azerbaiyán, terminó noveno en el circuito, arañando un punto para la clasificación mundial. El estadounidense Jak Crawford se quedó con la victoria y descontó algunos puntos respecto al primer puesto.

Inicialmente, el piloto colombiano había ocupado la décima posición; sin embargo, los comisarios descalificaron al español Josep Martí, quien ocupó la sexta casilla y fue responsabilizado de ocasionar una colisión durante la carrera.

Junto a Crawford, el podio de la jornada lo completaron el paraguayo Joshua Duerksen, quien terminó segundo, y el sueco-bosnio Dino Beganovic, quien ocupó la tercera posición. El italiano Leonardo Fornaroli, líder del campeonato, ocupó la quinta plaza.

¿Cómo quedó la clasificación mundial?

El campeonato mundial de la Fórmula 2 es liderado por Leonardo Fornaroli con 188 puntos; en el segundo lugar figura Jak Crawford, con 169; mientras que el británico Luke Browning, último en Azerbaiyán, cayó a la tercera posición, ahora con 161 puntos.

Sebastián Montoya se ubica en la décima posición con 75 puntos, a seis del checo Roman Stanek, a quien le descontó una unidad, tras el GP de Azerbaiyán.

1) J. Fornaroli: 188 Puntos

2) J. Crawford: 169

3) L Browning: 161

4) R. Verschoor: 149

5) A. Duune: 130

10) Sebastián Montoya: 75