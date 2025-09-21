Resultados Lotería de Boyacá HOY 20 de septiembre 2025: consulte los premios

La Lotería de Boyacá, con más de un siglo de historia desde su creación en 1923, se ha consolidado como uno de los juegos de azar más representativos y arraigados en la cultura colombiana.

Cabe destacar que su popularidad se debe principalmente al atractivo valor de su premio mayor y a su uso frecuente como referencia en sorteos alternativos, en los que las dos últimas cifras del número ganador son clave para elegir a los ganadores en rifas locales.

Desde sus primeros años, esta lotería se ha destacado por la comercialización de billetes impresos, los cuales cuentan con un número y una serie únicos.

Para garantizar su legitimidad, estos billetes incluyen elementos de seguridad como tinta fluorescente, visible únicamente bajo luz ultravioleta, lo que dificulta su falsificación y refuerza la confianza de los jugadores.

Por otro lado, los interesados en participar pueden adquirir sus billetes a través de vendedores autorizados que operan en las calles, así como en puntos reconocidos como Supergiros, Paga Todo, Efecty, Gana, Merca Loterías, Sí Paga, Biyullo y Jer.

También se ofrece la opción de compra en línea mediante la página oficial, con el respaldo de plataformas digitales como Lottired y Loti, lo que facilita el acceso desde cualquier lugar del país.

El sorteo oficial se desarrolla cada sábado a las 10:42 p.m., brindando múltiples posibilidades de ganar importantes premios. Su vigencia, sumada a la transparencia en el proceso y el respaldo institucional, hacen de la Lotería de Boyacá una alternativa confiable y emocionante que continúa atrayendo a apostadores en todo el territorio nacional.

Resultado del Premio Mayor de la Lotería de Boyacá HOY 20 de septiembre:

Resultado a las 10:42 p.m.

¿Cuáles son los premios de la Lotería de Boyacá?

El plan de premios vigente es uno de los más altos del país, los cuales están repartidos de la siguiente forma:

Premio Mayor : $15.000 millones

: $15.000 millones Premio Fortuna : $1.000 millones

: $1.000 millones Premio Alegría : $300 millones

: $300 millones Premio Ilusión : $100–300 millones

: $100–300 millones Premios Berraquera : 4 premios de $50 millones

: 4 premios de $50 millones Premios Optimismo : $20 millones cada uno para 15 ganadores

: $20 millones cada uno para 15 ganadores Premios Valentía: $10 millones (36 secos)

Los premios de la Lotería de Boyacá dependen del nivel de coincidencia entre el billete adquirido y el número ganador con su respectiva serie.

Cada sorteo establece varias categorías de premios, lo que permite que existan múltiples formas de ganar. Desde aciertos totales hasta coincidencias parciales, las oportunidades son variadas y justas.

Esta estructura de premios busca reconocer diferentes niveles de suerte, brindando posibilidades a más jugadores. Es fundamental revisar cuidadosamente los resultados y comparar su billete con los números sorteados.

De esta manera, se asegura no perder ninguna oportunidad de obtener un premio, grande o pequeño, según el nivel de acierto.

¿Cómo reclamar si resulta ganador?

Las personas que hayan resultado ganadoras deben seguir un proceso específico para reclamar su dinero, el cual varía según el monto obtenido: