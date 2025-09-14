Resultados Lotería de Boyacá HOY 13 de septiembre 2025: consulte los premios

La Lotería de Boyacá es una de las más tradicionales y reconocidas de Colombia, por sus múltiples premios que pueden beneficiar a varios jugadores en todo el país. Esta lotería se sortea de semana, los días sábados a las 10:40 p.m.

Esta lotería que tiene una trayectoria de más de 100 años, genera intriga y esperanza a varios ciudadanos, pues mantiene la esperanza en distintas familias de poder ganar alguno de los sorteos que los puede beneficiar.

Resultado de la Lotería de Boyacá HOY 13 de septiembre

Durante la emisión de hoy, a las 10:40, podrá conocer cuál es el resultado ganador.

Cómo reclamar los precios de la Lotería de Boyacá

Los premios de la Lotería de Boyacá se definen según el grado de coincidencia entre el número y la serie del billete comprado frente al resultado oficial del sorteo.

Cada jornada de juego contempla diferentes categorías, lo que amplía las opciones de ganar. No solo se premia el acierto completo, también existen recompensas para quienes logren coincidencias parciales, lo que aumenta las oportunidades de los jugadores.

Este esquema busca que más personas puedan beneficiarse, reconociendo distintos niveles de suerte. Por eso, es importante revisar con detalle los resultados y contrastar cada billete con las cifras publicadas. Así se evita perder la posibilidad de reclamar un premio, ya sea de gran valor o de menor cuantía.

Pasos para reclamar un premio de la Lotería de Boyacá

El procedimiento para cobrar depende del monto obtenido:

Premios menores a 50 UVT: se reclaman en los puntos de venta autorizados, presentando el billete original.

se reclaman en los puntos de venta autorizados, presentando el billete original. Premios entre 50 y 150 UVT: el ganador debe diligenciar el formato impreso en la parte posterior del billete y entregarlo en las oficinas de la lotería.

el ganador debe diligenciar el formato impreso en la parte posterior del billete y entregarlo en las oficinas de la lotería. Premios mayores a 150 UVT: es necesario realizar el trámite de validación, que puede hacerse enviando un correo a premios@loteríadeboyaca.com o acudiendo directamente a la sede principal en Tunja.

es necesario realizar el trámite de validación, que puede hacerse enviando un correo a premios@loteríadeboyaca.com o acudiendo directamente a la sede principal en Tunja. Cumplir con estos pasos garantiza que el proceso sea ágil y seguro, permitiendo al jugador disfrutar de su premio sin contratiempos.

¿Cuáles son los premios de la Lotería de Boyacá?

