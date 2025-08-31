Resultados Lotería de Boyacá HOY 30 de agosto 2025: consulte los premios

La Lotería de Boyacá es una de las más reconocidas en Colombia, destacada por su historia y atractivos premios. Cada sábado, a las 10:40 p.m., miles de colombianos siguen su sorteo con ilusión.

Este juego de azar despierta emociones intensas, pues cada número representa una posibilidad de transformar la vida.

Adicionalmente, la incertidumbre del resultado es lo que lo hace tan emocionante: nadie sabe cuándo la suerte tocará su puerta.

A lo largo de los años, ha generado esperanza en muchas familias, manteniendo viva la tradición de soñar en grande con un solo boleto y confiar en el poder del azar.

Jugar la Lotería de Boyacá

La misma entidad explica que los billetes de la lotería se pueden comprar en la calle, donde vendedores capacitados ofrecen diferentes números y series.

De esta manera, usted puede elegir el billete que desee y tener la oportunidad de ganar en el sorteo programado.

Para mayor facilidad, los billetes también se pueden comprar en una amplia red de puntos de venta, como Supergiros o Efecty, o bien en línea a través de la página web oficial de la lotería.

Resultado Lotería de Boyacá HOY 30 de agosto:

Disponible a las 10:40 p.m.

¿Cuáles son los premios de la Lotería de Boyacá?

El plan de premios vigente es uno de los más altos del país, los cuales están repartidos de la siguiente forma:

Premio Mayor : $15.000 millones

: $15.000 millones Premio Fortuna : $1.000 millones

: $1.000 millones Premio Alegría : $300 millones

: $300 millones Premio Ilusión : $100–300 millones

: $100–300 millones Premios Berraquera : 4 premios de $50 millones

: 4 premios de $50 millones Premios Optimismo : $20 millones cada uno para 15 ganadores

: $20 millones cada uno para 15 ganadores Premios Valentía: $10 millones (36 secos)

Los premios de la Lotería de Boyacá dependen del nivel de coincidencia entre el billete adquirido y el número ganador con su respectiva serie.

Cada sorteo establece varias categorías de premios, lo que permite que existan múltiples formas de ganar. Desde aciertos totales hasta coincidencias parciales, las oportunidades son variadas y justas.

Esta estructura de premios busca reconocer diferentes niveles de suerte, brindando posibilidades a más jugadores. Es fundamental revisar cuidadosamente los resultados y comparar su billete con los números sorteados.

De esta manera, se asegura no perder ninguna oportunidad de obtener un premio, grande o pequeño, según el nivel de acierto.

¿Cómo reclamar si resulta ganador?

Las personas que hayan resultado ganadoras deben seguir un proceso específico para reclamar su dinero, el cual varía según el monto obtenido: