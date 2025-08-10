Resultados Lotería de Boyacá HOY sábado 9 de agosto: consulte el número ganador

Logo Lotería de Boyacá, imagen tomada de la cuenta oficial de X de la Lotería de Boyacá. Personas celebrando, imagen de referencia (Getty Images).

La Lotería de Boyacá, fundada en 1923, es uno de los juegos de azar más emblemáticos y tradicionales de Colombia. Su reconocimiento se debe, en gran parte, al alto valor de su premio mayor y a su papel como referencia en rifas y sorteos, donde organizadores utilizan las dos últimas cifras del número ganador para designar a sus propios premiados.

Desde sus inicios, se ha caracterizado por la venta de billetes físicos, cada uno identificado con número y serie, además de medidas de seguridad como tinta fluorescente visible solo bajo luz ultravioleta, lo que garantiza su autenticidad.

Por otra parte, los jugadores pueden adquirir billetes mediante vendedores autorizados en las calles o en puntos oficiales como Supergiros, Paga Todo, Efecty, Gana, Merca Loterías, Sí Paga, Biyullo y Jer. También es posible comprarlos en línea a través de la página oficial, utilizando plataformas como Lottired y Loti.

El sorteo se realiza todos los sábados a las 10:42 p.m., ofreciendo oportunidades de obtener premios millonarios. Su permanencia en el tiempo, junto con la confianza que inspira, la mantiene como una de las opciones preferidas por los apostadores colombianos, combinando tradición, seguridad y la emoción de ganar en un solo juego.

¿De qué manera puede cobrar los premios en caso de ganar?

Si su premio le da derecho a otro billete o fracción, puede cobrarlo en efectivo, o puede hacer recambio por lotería del próximo sorteo , a través de su vendedor de confianza o en las oficinas de distribución o puntos de venta autorizados.

, a través de su vendedor de confianza o en las oficinas de distribución o puntos de venta autorizados. Si el valor bruto (antes de impuestos) de su premio es igual a 48 UVT y hasta las 140 UVT, es decir para el año 2024 entre $ 2.259.120 y $6.589.100, diligencie la información al respaldo de su premio original y diríjase a las oficinas de distribución o puntos de venta autorizados y reclame el pago de su premio.

Si el valor bruto de su premio está entre las 140 UVT y diez millones de pesos ($10.000.000), puede acercarse a las oficinas de distribución o puntos de venta autorizados y el distribuidor con el premio original diligenciado al respaldo con la información del ganador.

También puede solicitarlo mediante un correo electrónico a la Lotería de Boyacá autorización para el pago del premio, en este caso la entidad responderá en un término no mayor a 3 días. Si la lotería de Boyacá autoriza el pago, adjunte copia del RUT y reciba el total de su premio.

En el caso de que la Lotería de Boyacá no autorice el pago del premio, la distribuidora o agencia le dirán el trámite a seguir o puede comunicarse a la línea de WhatsApp número 3158727559.

Por su parte, la empresa ha hecho énfasis en que los premios, cuyo valor sea superior a diez millones se pagarán únicamente en las instalaciones de la Lotería de Boyacá, ubicadas en la calle 19 #9-35, Piso 3 de la ciudad de Tunja Boyacá, sin excepción alguna.

¿Cuál fue el resultado de la Lotería de Boyacá HOY?

Finalmente, para este sábado 9 de agosto, el número ganador del premio mayor de la Lotería de Boyacá es: