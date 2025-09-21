Capturan en menos de 24 horas al presunto responsable de homicidio en Guaduas, Cundinamarca

Colombia

En una rápida reacción, la Policía Nacional logró la captura del presunto autor material del homicidio de José Edwin González Ibargüen, ocurrido en Guaduas, Cundinamarca. Según las autoridades, la operación se desarrolló en menos de 24 horas gracias a labores de investigación adelantadas por la SIJIN en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

¿Cómo ocurrió el crimen?

De acuerdo con la investigación, el hecho se presentó cuando González se encontraba en vía pública esperando transporte hacia Bogotá. En ese momento, un hombre se le acercó y, “sin mediar palabra, le ocasionó una herida mortal con arma de fuego a la altura del tórax”.

La víctima fue trasladada de inmediato al hospital San José de Guaduas, pero falleció debido a la gravedad de la lesión.

La reacción de las autoridades

La Policía informó que, tras la recolección de información en la zona y el trabajo conjunto de los investigadores, fue posible identificar y ubicar al presunto agresor en menos de un día.

El capturado fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente y deberá responder por el delito de homicidio.

Compromiso institucional

La institución subrayó que este resultado hace parte de la ofensiva contra el delito en el departamento. “La Policía Nacional reafirma su compromiso con la seguridad y la convivencia ciudadana, y continuará trabajando de manera decidida para esclarecer los delitos que afectan a la comunidad y llevar a los responsables ante la justicia”, señalaron en un comunicado.