Capturada persona que transportaba más de 90 paquetes de base de coca en Ocaña

Norte de Santander.

Un operativo de la Policía en Ocaña dejó como resultado la captura en flagrancia de Pablo Pabón, quien transportaba 95 paquetes de base de coca en una camioneta Nissan, droga que según las autoridades estaría ligada a las finanzas del ELN.

La acción se registró en la avenida Circunvalar, donde unidades de la Seccional de Investigación Criminal identificaron anomalías en el vehículo y procedieron a realizar un registro detallado. Al inspeccionarlo, hallaron tres caletas ocultas en las que se escondían los paquetes rectangulares, envueltos en papel vinipel negro.

Pabón, natural de Aguachica (Cesar), fue puesto a disposición de la Fiscalía 30 Especializada contra el Narcotráfico en Bogotá, junto con el estupefaciente, el automotor y un teléfono celular incautado durante la diligencia.

De acuerdo con los cálculos oficiales, el cargamento tendría un valor cercano a los 400 millones de pesos en el mercado ilegal, lo que representa un fuerte golpe a la estructura financiera del ELN en esta zona de Norte de Santander. Además, con la incautación se evitó que alrededor de 95.000 dosis de droga llegaran a las calles.

El hombre fue enviado en las últimas horas a la cárcel por un juez de control de garantías.