Jueves 18 de septiembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

No hay derecho, en Armenia un agente de la secretaria de tránsito y transporte fue lesionado con un arma traumática por un conductor que estaba mal parqueado.

Los hechos se registraron en la tarde de ayer miércoles 17 de septiembre, en la calle 15 número 16-28, en los que un agente de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia, Setta, resultó herido con un arma traumática, luego de que un ciudadano le disparara, tras un procedimiento de control realizado por mal parqueo.

El hecho quedó grabado en cámaras de seguridad que capturaron el momento que el hombre identificado como Willian Esteban hurtado desde una ventana dispara el arma traumática con el que lesiona al agente de tránsito, todo porque el agresor tenía mal parqueada su motocicleta y le imponían un comparendo.

El funcionario se recupera de sus heridas en un centro asistencial e interpondrá acciones legales en contra del presunto agresor, quien fue capturado por la Policía y puesto a disposición de las autoridades competentes.

El secretario de tránsito y transporte de Armenia, Daniel Jaime Castaño indico que ya son cinco casos de agresión contra el personal de Setta en lo que va corrido de este año 2025 por lo que llamo al respeto a la autoridad que cumple con su deber.

Por su parte alcalde de Armenia, James Padilla García, rechaza cualquier manifestación violenta contra los servidores públicos y exhorta a la ciudadanía a acatar las normas y a resolver las diferencias a través del diálogo y la concertación, nunca mediante la violencia.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

No paran los muertos en siniestros viales en la ciudad de Armenia, el último hecho se registró el martes en la madrugada en la calle 21 en Armenia entre los barrios San José y las Américas

La víctima fue identificada como Marco Antonio Henao Díaz de 41 años de edad que murió luego de chocar contra un poste en ese sector en hechos que son materia investigación, ya son 4 los motociclistas muertos en accidentes de tránsito en los cinco días, los otros casos en Buenavista y Filandia.

La secretaria de cultura del Quindío en asocio con el Idtq lanzaron la campaña “Yo manejo con Cultura”. Una estrategia que busca disminuir la siniestralidad, abogando por las buenas costumbres y la cultura ciudadana en prácticas como el uso correcto de los semáforos, del cinturón de seguridad, los andenes y zonas demarcadas o cebras e invitando a reducir la velocidad.

La unidad de duelo del cementerio Jardines de Armenia advirtió sobre el incremento de apoyo a madres que han perdido a sus hijos en accidentes de tránsito

Una de las mayores problemáticas en materia de movilidad en el Quindío es el de las imprudencias que desencadenan los accidentes de tránsito con víctimas fatales.

La psicóloga de la unidad de duelo de la fundación Parque Cementerio Jardines de Armenia, Adriana Echeverry recordó que ofrecen apoyo espiritual en la pérdida de un ser querido y advirtió que se ha evidenciado un incremento en la atención a madres que han perdido a sus hijos en casos de accidentes o muertes violentas por otro tipo de situaciones.

Destacó que la pérdida de un hijo es muy difícil por eso es tan importante el acompañamiento a la madre que permita brindarle las herramientas suficientes para transitar por el duelo.

Aseguró que muchas personas creen que la muerte es más cercana a los adultos mayores cuando la realidad desde la unidad es totalmente otra donde en el caso de accidentes son de personas jóvenes e incluso también han evidenciado las muertes de niños de 2 años por temas de salud lo que genera mucho dolor a las mamás.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La CRQ recibió dos ejemplares de chigüiro (Hydrochoerus hydrochaeris) incautados en la vía Armenia – Ibagué por la Policía Nacional en un operativo de control.

Estos animales eran transportados de manera ilegal dentro de una caja de cartón y fueron puestos bajo custodia de la Corporación, donde se les realizó atención y valoración en el marco del protocolo contra el tráfico ilegal de fauna silvestre.

Sin saber que hacer están los residentes alrededor del parque laureles al norte de Armenia por el ruido, el consumo de alcohol, drogas, fiestas y alteración del orden público en una zona que es residencial

Liliana Jaramillo líder comunal del sector dijo que como última medida interpondrán una acción popular buscando que la alcaldía y las demás autoridades tomen cartas en el asunto donde siguen dando permisos y licencias para negocios dedicados al entretenimiento nocturno.

Desde la alcaldía de Armenia destacan que trabajan para mejorar la problemática por desórdenes en Laureles, a la fecha han impartido 800 comparendos a quienes consumen sustancias y licor en parques de la ciudad

El secretario de Gobierno de la ciudad, Carlos Arturo Ramírez respondió a las inquietudes de los residentes del sector de Laureles al norte de la situación frente a la compleja situación en materia de alteración de orden público.

El funcionario manifestó que han establecido reuniones con la comunidad y la más recientes fue con la presencia de la Personería de Armenia donde se asumieron diferentes compromisos con el fin de superar las problemáticas que allí se presentan como consumo, riñas e infracciones a las normas de tránsito.

Sostuvo que desde la secretaría de Gobierno y demás dependencias están trabajando articuladamente para cumplir a cabalidad los compromisos como presencia permanente de la Policía en la zona y el control a los establecimientos nocturnos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En ese mismo sentido el secretario de gobierno de la ciudad se refirió a los planes de control que realizan en los diferentes parques con el objetivo de recuperarlos para el disfrute de la comunidad.

Es así como señaló que evidencian como se ha perdido el enfoque de los parques protagonizado por el consumo de estupefacientes y licor. Evidenció que han encontrado a menores de edad y de inmediato se establecen las medidas de la mano con el ICBF en articulación comisaría de Familia para lograr ubicar a los padres de familia donde lamentablemente dijo es la parte más complicada.

Aseguró que a la fecha ya han impartido más de 805 comparendos a personas que consumen licor o estupefacientes en los parques de los diferentes sectores de la ciudad. Explicó que un comparendo genera una multa entre 600 mil pesos hasta un millón de pesos y que quien no pague acarrea dificultades para gestión pública o privada.

En Armenia refuerzan medidas de seguridad con 35 unidades de Intervención policial y de antiterrorismo

El secretario de Gobierno de la ciudad, Carlos Arturo Ramírez destacó que en muchas ocasiones la comunidad desea que sea permanente la presencia de las autoridades lo que es muy difícil debido a que no es suficiente la capacidad de personal con la que cuentan actualmente.

Informó que actualmente tienen 60 hombres más que están desplegados en puntos críticos de la ciudad y 30 auxiliares en un camión que fortalecen las requisas.

Además, mencionó que desde el fin de semana cuentan con 35 unidades especiales de un grupo de la Unidad Nacional de Intervención Policial y de Antiterrorismo, Unipol, proveniente de Bogotá que está encargado de una serie de operaciones tácticas urbanas para hacerle frente a la delincuencia.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Alias Pedro Machete o Barbado encabeza el cartel de los más buscados del Quindío y está relacionado con hechos de violencia por el control territorial del tráfico de estupefacientes

El coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del departamento se refirió a la urgencia de capturar a William Antonio Díaz Muñoz alias Barbado o Pedro Machete quien es un actor criminal que viene generando los hechos de violencia.

Resaltó que inicialmente era un distribuidor de sustancias estupefacientes y después producto de los homicidios se fue posicionando en el ámbito criminal. Aseguró que ya cuentan con órdenes de captura por los delitos de extorsión, homicidios y concierto para delinquir.

Recordó que actualmente está vigente un pago de hasta 20 millones de pesos para quienes entreguen información oportuna y verídica que permita en el menor tiempo su captura.

Las líneas telefónicas habilitadas para dar a conocer información sobre alias pedro machete que lidera el cartel de los más buscados es 314-356-0422 y 314-3609791.

147 intervenciones a invasiones han realizado las autoridades en Armenia

Y es que es evidente el crecimiento de la problemática en diferentes sectores de la capital quindiana donde se toman predios para construir viviendas sin ningún control.

El secretario de Gobierno de la ciudad, Carlos Arturo Ramírez fue claro en que intensifican los controles para contrarrestar la situación es por eso que ya llevan 147 intervenciones en conjunto con la Policía y Ejército.

Manifestó que diariamente atienden entre 3 y 4 llamadas relacionadas con las invasiones donde es más frecuente en sectores como la Secreta, Miraflores, El Popular, Santander entre otros. Invitó a la comunidad a apoyar el trabajo operativo de las autoridades con la denuncia a través de la línea 320-888-9153.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Con éxito se llevó a cabo Exposocial que lidera la iglesia católica en el Quindío y es enfocado a visibilizar las fundaciones que trabajan con los más vulnerables

La actividad se llevó a cabo a las afueras de la Diócesis de Armenia donde la iglesia permitió el espacio donde las diferentes dependencias o fundaciones mostrarán la labor que realizan por las personas en estado de vulnerabilidad.

Inicialmente, monseñor Carlos Arturo Quintero, Obispo de la Diócesis de Armenia indicó que cada año realizan esta exposición con el fin de mostrar instituciones sociales y los programas que lideran desde la iglesia.

Dijo que la idea es mostrar la necesidad de la articulación para brindar una asistencia social a los más vulnerables que es muy diferente al asistencialismo porque el enfoque es a dignificar a la persona.

La gobernación del Quindío anunció el reconocimiento en la categoría DIAMANTE, que recibe el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias -CRUE- del departamento, por parte de Eusem - Sociedad Europea de Medicina de Emergencia, WSO + Organización Mundial de Accidentes Cerebrovasculares Iniciativa Ángeles Mundial.

Este reconocimiento es una certificación que resaltar la labor que desde el CRUE Quindío se adelanta cada día, buscando que ningún paciente con ACV quede sin la oportunidad de recibir la atención oportuna que merece.

El evento de entrega se adelantará este jueves 18 de septiembre a partir de las 9:00 a.m. en el Salón Chilacoa del Centro de Convenciones de Armenia.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Armenia será epicentro de una feria de emprendimiento de jóvenes bajo protección del ICBF

El evento será este viernes 19 y sábado 20 de septiembre en el centro comercial Unicentro de la ciudad donde jóvenes de seis departamentos del país participarán de la feria comercial.

La directora encargada del ICBF en el Quindío, Alexandra Candelo destacó que trabajan en el ámbito de la vida productiva de los adolescentes y jóvenes donde la idea es visibilizar los productos entrando así al mercado comercial.

Extendió la invitación a la comunidad en general para que apoyen la iniciativa fortaleciendo los proyectos de vida de cada uno de los participantes.

Explicó que contarán con 29 emprendedores con idea de negocio diferente y vendrán de departamentos como Antioquia, Caldas, Norte de Santander, Santander, Valle del Cauca y el Quindío que es la sede anfitriona. La feria será a partir de las 9 de la mañana y se extenderá hasta las 7 de la noche.

En deportes, el quindiano Juan Manuel Arias, especialista en BMX freestyle, participará en el certamen internacional de la disciplina que se realizará en Rosario, Argentina este sábado 20 de septiembre

De otro lado con una inversión de 10 millones de pesos la liga de squash del Quindío esta estrenando la cancha inflable de squash la única en Colombia y con la que se busca llevar a este deporte a los 12 municipios del departamento.