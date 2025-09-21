Jóvenes en Colombia estarían abandonando sus estudios secundarios en 9 y 10 grado

Una investigación del Observatorio de Realidades Educativas de la Universidad Icesi encendió las alarmas sobre la fragilidad de la educación media en Colombia. El estudio revela que los grados décimo y once se han convertido en el tramo más débil de la cadena escolar, pues solo el 51% de los estudiantes en edad de cursarlos está efectivamente matriculado.

El informe, liderado por Juliana Ruiz Patiño y Santiago Navia Jaramillo, muestra que de los 971.000 estudiantes que ingresaron a grado primero en 2013, apenas 536.000 lograron llegar a grado once en 2023, lo que corresponde a una disminución acumulada del 45%. La mayor deserción ocurre en los grados noveno y décimo, un patrón que se repite año tras año.

Más allá de la cobertura, el estudio también cuestiona la pertinencia del modelo actual. Según el análisis, muchos jóvenes llegan a la universidad sin orientación vocacional ni contacto con el mundo productivo, lo que se traduce en frustración y deserción en la educación superior. “La educación media debería ser una verdadera puerta de entrada al futuro, pero hoy se percibe como una escala académica sin sentido”, advierte el informe.

El panorama en el Valle del Cauca refleja la tendencia nacional. Mientras el promedio en Colombia es del 51%, Cali registra un 49% de escolarización en la educación media. Yumbo aparece con la tasa más alta del departamento, alcanzando el 60%. En contraste, Buenaventura enfrenta una situación crítica: solo el 34% de los jóvenes logra mantenerse escolarizado.

Juliana Ruiz Patiño, directora del Observatorio, enfatizó que el reto es compartido: “Tenemos que repensarnos el modelo educativo, cómo acompañar a los jóvenes, cómo entender que esta es una responsabilidad tanto de colegios como de padres de familia, para comprender la particularidad de esta edad tan determinante”.