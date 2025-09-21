Alberto Gamero satisfecho con lo hecho en Bogotá: “Toca sostenernos en los ocho juegos que faltan”

El duelo que cerró la jornada sabatina de la fecha 12 de la Liga Colombiana fue La Equidad - Deportivo Cali, el cual se saldó con goleada 0-4 de los vallecaucanos en el estadio de Techo de Bogotá. El conjunto dirigido por Alberto Gamero supo aprovechar la superioridad numérica, pues su rival terminó con 9, y conseguir una victoria.

Con este triunfo, el Azucarero logró meterse al grupo de los ocho mejores, pues ahora se sitúa en el octavo lugar con 17 unidades, sustituyendo a Independiente Santa Fe, que es noveno. Sin embargo, Cali espera poder mantenerse en la zona de cuadrangulares de lo que resta del torneo.

Declaraciones de Albero Gamero tras triunfo de Deportivo Cali

Posterior al partido, Alberto Gamero asistió a la rueda de prensa en donde se le vio muy satisfecho con el triunfo en Bogotá, asegurando que el equipo hizo bien su trabajo, aunque señaló que hay cosas por mejorar para los próximos encuentros.

“Equidad se queda con dos hombres menos y uno ve fácil un equipo así, pero no perdimos la paciencia y no tiramos pelotazos. Nos faltó manejo en algunos momentos y en el segundo tiempo fuimos más rápidos y queríamos ganar el partido”, inició diciendo el entrenador.

“Cali fue un equipo productivo, hicimos tres goles más, pudimos hacer más, pero ganamos bien y abultadamente como se presentó el juego, nos vamos tranquilos y sumando tres puntos más”, añadió.

“Enfrentamos un rival que tiene posibilidades de meterse y rescato lo que hizo el grupo para maniobrar el juego. Aprovechamos la superioridad y buscamos el gol siempre. Equidad tuvo que salir de su campo y sorteamos sus contras, rescato la tranquilidad del grupo”, afirmó Gamero.

Aunque el equipo vallecaucano ganó, ahora su objetivo será mantenerse en los ocho mejores de lo que resta la Liga Colombiana: “Cometimos errores pese a ganar, esto es de trabajo, con el pasar de los juegos estoy viendo un equipo más compenetrado y ojalá nos lleve a meternos entre los ocho y toca sostenernos en los ocho juegos que nos quedan”.

Por último, agregó: “(Yeison) Gordillo fue un cambio táctico porque Equidad tenía nueve jugadores. Me sobraba alguien en el medio campo. Si quiero atacar siempre el sacrificado será en la zona de volantes y luego centralicé a Martínez, para que se juntara con Hurtado”.