Tabla del descenso 2025: Así quedó tras goleada del Deportivo Cali a La Equidad

Los jugadores del Cali festejan uno de sus tres goles ante La Equidad / Colprensa

La tabla del descenso cobra mucha más relevancia para el segundo semestre del año, pues se definen los dos equipos que perderán la categoría. Estos serán los que terminen en el puesto 20 y 19 de la clasificación.

De momento, los equipos que pierden la categoría son Unión Magdalena (20°) y Envigado (19°). Sin embargo, hay otros clubes que están implicados y que, de no sumar los suficientes puntos, podrían estar en apuros, como Boyacá Chicó, Deportivo Cali, Llaneros o Equidad.

A continuación un repaso de los partidos en los que hay clubes implicados con el descenso:

Envigado 0-0 Alianza FC

En el estadio Polideportivo Sur, Envigado y Alianza FC empataron 0-0, un compromiso en el que el equipo visitante fue el que generó más ocasiones de peligro; no obstante, carecieron de efectividad.

Llaneros 0-1 Águilas Doradas

Llaneros cayó 0-1 ante Águilas Doradas en el Estadio Bello Horizonte Rey Pelé. El único gol del partido fue obra de Jorge Obregón; los locales sufireron la expulsión de Howell Mena, lo que influyó en la definición del encuentro.

La Equidad 0-4 Deportivo Cali

Deportivo Cali derrotó 0-4 a La Equidad en el estadio Metropolitano de Techo. El juego tuvo como grande particularidad las expulsiones de Yair Abonía y de José Masllorens. Los goles de los vallecaucanos fueron obra de Andrés Correa, Andrés Colorado y un doblete del uruguayo Fernando Mimbacas.

Tabla del descenso 2025