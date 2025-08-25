Exportación de carbón cae medio millón de toneladas en 2025: ¿Cuáles son las implicaciones?

Asoportuaria advierte que las Exportaciones de carbón desde Barranquilla cayeron en medio millón de toneladas este año.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Según Lucas Ariza, director ejecutivo de Asoportuaria, entre enero y julio se han dejado de exportar cerca de 500 mil toneladas de estos minerales, lo que representa un duro golpe para un sector clave en la generación de divisas y regalías para el país.

Los efectos

El directivo explicó que la situación responde a una combinación de factores: bajos precios internacionales, caída en la demanda global y un aumento significativo en los costos logísticos internos.

“Este año se ha dejado de exportar bastante carbón de todo tipo. Esto es un sector que tiene un momento complejo y hay que mirarlo con preocupación”, dijo Ariza.

Barranquilla, que históricamente ha sido el principal puerto exportador de coque en Colombia, moviliza en promedio 3,5 millones de toneladas de este material al año. Sin embargo, en 2025 esa cifra ha disminuido notablemente.

El coque, utilizado como materia prima para la fabricación de acero, ha sido especialmente afectado por una menor demanda internacional, sobre todo en mercados como México, Brasil, Turquía e India.

Ariza lamentó que el sector estaría perdiendo terreno frente a otros competidores internacionales.