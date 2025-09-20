Río San Francisco se cubrió con 150.000 flores en homenaje colectivo en el Eje Ambiental

Colombia

El Eje Ambiental, uno de los espacios más emblemáticos del centro de la capital, se transformó en escenario de la acción performática y colectiva “Canto del río”, que marcó el inicio de la Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOG25.

Más de 150.000 flores cultivadas en la Sabana de Bogotá y donadas por Asocolflores cubrieron el cauce del río San Francisco como símbolo de reconciliación y esperanza. Según la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, organizadora del evento, “cada flor simbolizó una palabra no dicha, una herida por sanar, una promesa de respeto a la vida”.

Voces desde la ciudad

El alcalde Carlos Fernando Galán destacó la carga simbólica de este acto en un lugar histórico de la capital:

“Este es un sitio especial porque por aquí corre el alma de Bogotá, por estas calles y por esta zona. Aquí está el río Vicachá, el río San Francisco, sobre el cual hoy corre el Eje Ambiental, que también es simbólico al ser una obra del maestro Salmona y se conecta con lo que representa Bogotá arquitectónica e históricamente”.

Desde el sector floricultor, Augusto Solano Mejía, presidente de Asocolflores, subrayó el poder de las flores como mensaje de unión:

“150.000 Flores de Colombia llegan al ‘Canto del río’ para vestir el Eje Ambiental de Bogotá y recordarnos que la ciudad renace cuando actuamos juntos. Este gesto celebra la reconciliación y la unión”.

Por su parte, Santiago Trujillo Escobar, secretario de Cultura, enfatizó el llamado social de esta acción artística:

“Hacemos un llamado no solo a la ciudadanía de Bogotá sino también del país, a construir una sociedad más diversa, más dialogante, más empática y reconciliada, menos polarizada, en la que podamos habitar la diferencia con mayor generosidad”.

Un homenaje al río fundacional

El “Canto del río” se realizó en el Eje Ambiental, obra urbanística diseñada por Rogelio Salmona y que recorre el antiguo cauce del río Vicachá o San Francisco, uno de los ríos fundacionales de Bogotá. Este espacio fue elegido como recorrido central de BOG25, con 25 sedes y más de 10 activaciones en espacios públicos.

De acuerdo con los organizadores de la Bienal, el Eje Ambiental representa un símbolo de memoria, conexión con la naturaleza y transformación ciudadana.

Claves de la intervención

Acción colectiva: más de 100 personas participaron depositando flores en el agua.

más de 100 personas participaron depositando flores en el agua. Número de flores: 150.000 unidades cultivadas en la Sabana de Bogotá.

150.000 unidades cultivadas en la Sabana de Bogotá. Donación: realizada por Asocolflores en homenaje a la reconciliación.

realizada por Asocolflores en homenaje a la reconciliación. Espacio central: el Eje Ambiental, que conecta la historia del río San Francisco con el presente de la ciudad.



