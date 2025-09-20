A Vivir Que Son Dos DíasA Vivir Que Son Dos Días

Inauguración de la Bienal de Arte de Bogotá BOG25

Comienza la Bienal de Arte de Bogotá BOG25, un evento que reúne lo mejor de la cultura, el arte y la arquitectura, y que convierte a la capital en protagonista al vestirse de colores y expresiones artísticas.

Con actividades nacionales e internacionales, música, arte y flores, se da inicio a un encuentro que abre un amplio espectro cultural para los bogotanos, visitantes, artistas, diseñadores, arquitectos y todos los apasionados por el arte.

La Bienal busca consolidarse como un espacio de diálogo y creación colectiva, en el que las expresiones tradicionales y contemporáneas se entrelazan para proyectar a Bogotá como una ciudad creativa y diversa. Además, ofrece escenarios de formación y reflexión en torno al papel del arte en la transformación urbana y social

