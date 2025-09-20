Inauguración de la Bienal de Arte de Bogotá BOG25

Comienza la Bienal de Arte de Bogotá BOG25, un evento que reúne lo mejor de la cultura, el arte y la arquitectura, y que convierte a la capital en protagonista al vestirse de colores y expresiones artísticas.

Con actividades nacionales e internacionales, música, arte y flores, se da inicio a un encuentro que abre un amplio espectro cultural para los bogotanos, visitantes, artistas, diseñadores, arquitectos y todos los apasionados por el arte.

La Bienal busca consolidarse como un espacio de diálogo y creación colectiva, en el que las expresiones tradicionales y contemporáneas se entrelazan para proyectar a Bogotá como una ciudad creativa y diversa. Además, ofrece escenarios de formación y reflexión en torno al papel del arte en la transformación urbana y social