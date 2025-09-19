La Policía refuerza medidas de seguridad a precandidatos por falta de vehículos blindados en el país
La noticia la dio a conocer el general Carlos Triana, en su visita a Barranquilla.
Luego de que el Ministerio del Interior convocara una reunión con el objetivo de abordar la crítica situación de seguridad que enfrentan los precandidatos, debido a que no hay suficientes vehículos blindados para sus desplazamientos, desde Barranquilla el director de la Policía Nacional, Carlos Fernando Triana, se refirió al tema.
El oficial dijo que están consolidando diamantes de seguridad para representantes, congresistas, y aspirantes a la Presidencia con el fin de garantizar sus visitas a diferentes zonas del país.
Más policías para la seguridad
“La Policía Nacional, a través de el Ministerio del Interior, y la Unidad Nacional de Protección, en el marco de la responsabilidad que tenemos, estamos consolidando la seguridad individual, consolidando la seguridad en los desplazamientos y toda esa estrategia implica que tenemos más policías, mejores seguridad, más articulación con la Unidad Nacional de Protección”, manifestó.
Triana argumentó que “la idea aquí al final es que no pase absolutamente nada, garantizar la seguridad en los territorios”.