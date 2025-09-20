Policía captura a mujer que buscaba enviar una estufa con 21 kilos de marihuana ocultos a San Andrés

Bogotá D. C.

La Policía confirmó la captura de una mujer de 33 años que pretendía enviar una estufa cargada con 40 paquetes de marihuana a la isla de San Andrés. La detención de esta persona se produjo en las bodegas de carga del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá.

Las autoridades relatan que la mujer “adoptó una actitud sospechosa” cuando adelantaba los trámites para enviar una caja con destino a esta isla. En ese momento, los uniformados procedieron con el registro de la mercancía que llevaba.

“Durante el procedimiento, se hallaron ocultos en una estufa 40 paquetes rectangulares que contenían una sustancia que por sus características y olor se asemejan a la marihuana”, indicó la Policía, que apuntó que esta carga tenía un peso de 21 kilógramos.

Estos paquetes estaban envueltos en vinipel y, a su vez, recubiertos de algodón y papel aluminio dentro de “cada uno de los espacios internos de la estufa”, según los reportes de las autoridades, que no descartan que se hayan retirado algunas piezas del electrodoméstico para poder cargar todo el material de estupefacientes.

La mujer capturada enfrentará cargos por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Por otra parte, los alucinógenos ya se encuentran en poder de la Fiscalía General de la Nación como material probatorio.

El teniente Wilson Torres destacó la pericia de los uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá, desplegados en la terminal aérea para identificar este tipo de casos, así como trata de personas. Además, la operación se realizó de forma articulada con la Unidad Interagencial estadounidense HSI, que coopera en la lucha contra el tráfico de drogas.

Finalmente, la Policía menciona que, en lo corrido del año 2025, han incautado más de 7,5 toneladas de marihuana en Bogotá.