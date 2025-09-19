La Policía capturó a un hombre y aprehendió a un menor, por tráfico de estupefacientes en Bogotá

Colombia.

La Policía Nacional, a través de uniformados adscritos a la Estación de Policía Kennedy, capturaron a un hombre y aprehendieron a un menor, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Durante actividades de registro y control, los uniformados detuvieron un vehículo que presentaba inconsistencias en sus placas, en el que hallaron cinco paquetes envueltos en bolsas negras, que contenían 26 kilos de marihuana.

Durante el operativo y tras la debida revisión de los sistemas de identificación, las autoridades establecieron que, el automor en donde se transportaban los alucinógenos, figuraba como reportado por hurto desde el pasado mes de agosto.

Cifras de capturas, incautaciones y recuperación de vehículos hurtados en 2025:

26.745 personas capturadas por diversos delitos.

Recuperación de 803 vehículos hurtados.

Más de 7,6 toneladas de marihuana incautadas.

Según la información suministrada, los señalados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes.

Por su parte, la Policía Nacional reitera el llamado a denunciar a través de la línea 123, cualquier hecho que afecte la seguridad y convivencia de la ciudadanía.