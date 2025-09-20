Operación trinacional: 2.200 millas de cooperación por los ríos amazónicos

Colombia

La Armada de Colombia, a través de la Fuerza Naval de la Amazonía, culminó con la 51.ª edición de la Operación Internacional BRACOLPER 2025, un ejercicio fluvial que durante más de medio siglo ha fortalecido la integración regional y la seguridad en las aguas compartidas por Brasil, Colombia y Perú.

En esta ocasión, las tripulaciones de las tres naciones recorrieron 2.200 millas náuticas por los ríos Amazonas, Putumayo, Nanay, Negro y Solimões en tres fases: Amazonas (Colombia), Iquitos (Perú) y Manaos (Brasil).

Durante el despliegue multinacional se desarrollaron maniobras de tránsito con oposición, tácticas de guerra fluvial, disparos de cañón de 40 mm, defensa antiaérea y simulacros de emergencias, además de un destacado ejercicio de asalto anfibio. Ejercicitos que evidenciaron la coordinación y capacidad de respuesta de las Marinas frente a los retos de seguridad en la región amazónica.

La operación también incluyó actos conmemorativos de las fiestas patrias en cada país: en Leticia se celebró la independencia de Colombia; en Iquitos, la del Perú; y en Manaos, la de Brasil.

En esta última ciudad se inauguró la Plaza “Bracolper”, donde se develó un busto del Almirante colombiano José Padilla López, que ahora acompaña a los bustos del héroe peruano Miguel Grau Seminario y del almirante brasileño Joaquim Marques Lisboa.

La delegación colombiana estuvo liderada por el vicealmirante Javier Alfonso Jaimes Pinilla, con los buques ARC Arauca y ARC Edicc Cristian Reyes Holguín y un pelotón de Reconocimiento Táctico. Perú participó con el BAP Castilla al mando del vicealmirante Gian Marco Chiaperini Faverio, mientras que Brasil desplegó los patrulleros fluviales Raposo Tavares y Rondônia, el buque hospital Oswaldo Cruz, el NPaFlu Amapá y un pelotón de fusileros navales bajo el mando del vicealmirante João Alberto de Araújo Lampert..