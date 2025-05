“Nos robamos el proceso”: La pareja que habría torcido contratos de sanidad en la Armada Nacional

UNIDAD INVESTIGATIVA

“Toca apretarlo”, decía el teniente de fragata Miguel Villanueva a su cómplice, Nelcy Herrera, una exasesora jurídica que estuvo vinculada en la Armada Nacional durante varios años. El militar se refería a un contratista que se estaba demorando en el pago de una coima, luego de que, recibiera la ayuda para quedarse con un millonario contrato de salud en Inírida, Guainía.

Caracol Radio conoció los audios de varias interceptaciones que realizaron los agentes de policía judicial. En la investigación de la Fiscalía aparecen comprometidos, al menos, 10 contratos que habrían sido adjudicados de manera irregular en la Armada Nacional.

Todos están relacionados con servicios médicos para los integrantes de esa fuerza, servicios de aseo, mantenimiento de instalaciones militares, desinfecciones, cámaras de seguridad y hasta químicos para el cuidado de piscinas.

“La información que hemos obtenido es de SECOP. Estimamos que puede haber más contratos comprometidos”, advirtió la fiscal que lleva el caso, alertando que, hasta ahora, se descubrió la punta del iceberg de lo que sería un escándalo mayor.

El “modus operandi”: trampas y coimas

Según la Fiscalía, la abogada Nelcy Herrera aprovechó su cargo de asesora jurídica en la base de Bahía Málaga, en el Valle del Cauca, para acceder a información privilegiada de los procesos contractuales en la Armada Nacional.

Una vez tenía en su poder los datos obtenidos por debajo de la mesa y violando la libre competencia, llamaba a los oferentes y les vendía sus servicios: garantizaba que la empresa se quedara con el millonario contrato a cambio del pago de una coima. (ver FOTO)

Nelcy Herrera, exasesora jurídica de la Armada.

Ahí entraría en la ‘empresa criminal’ (como llamó la Fiscalía) el teniente de fragata Miguel Ángel Villanueva, quien llegó a ser el jefe del Centro de Operaciones Logísticas en Bogotá. Estaba en pleno curso de ascenso en la ciudad de Cartagena, cuando fue capturado por las autoridades.

Su función era revisar la propuesta de la empresa antes de subirla al sistema de contratación estatal ‘SECOP’ y ajustarla con “trampas y mañas” para que fuera adjudicada. (FOTO)

Teniente de fragata Miguel Villanueva.

“Esto es un negocio y nosotros no podemos perder, mi Te”, decía Nelcy en una llamada telefónica con el teniente Villanueva. “Hemos toreado unos toros muy bravos. Mi Te, nos robamos el proceso de los químicos, nos robamos el proceso de repuestos”, afirmaba entre risas la abogada.

Los contratos contaminados

Caracol Radio revela los 10 contratos que suman aproximadamente $4.500 millones y que, según la Fiscalía, fueron entregados a dedo a cambio millonarias dádivas. Los pactos ilegales se concretaban en reuniones que se hacían en centros comerciales de Bogotá. (ver FOTOS)

Los contratos cuestionados en la Armada Nacional, según la Fiscalía

Los contratos cuestionados en la Armada Nacional, según la Fiscalía

De estos contratos, tres fueron adjudicados a la empresa ‘Tiesto Soluciones’. Su dueño es Rafael Urbina, quien pagó dos coimas, según los investigadores de policía judicial.

Urbina luego se convirtió en el testigo estrella de la Fiscalía que delató a la pareja que habría orquestado el presunto direccionamiento ilegal de contratos en la Armada.

‘Reclutamiento de contratistas’: no aceptaban limosnas

En su declaración a la Fiscalía, Rafael Urbina contó como Nelcy Herrera lo abordó en múltiples ocasiones. El propósito era convencerlo de presentar su oferta para manipular los datos y así garantizar su adjudicación en la Armada Nacional, a cambio del pago de una coima.

Aunque accedió en un principio y acataba las instrucciones, Rafael Urbina se sintió ‘traicionado’. En un contrato para el mantenimiento de piscinas y tratamiento de agua en la Fuerza Naval del Pacífico por $216 millones, el ahora testigo entregó su propuesta, pero fue adjudicado a otra empresa: ‘Soluciones Integrales Unión’, cuyo representante legal es Flaminio Sánchez.

“El contratista (Urbina) señala que él envía la propuesta económica a Nelcy Herrera para su revisión con el teniente Villanueva, pero otro oferente presenta la misma propuesta más barata, $95 mil pesos por debajo, y se queda con el contrato”, afirmó la fiscal del caso.

Urbina manifestó en el interrogatorio de la Fiscalía que se sintió utilizado por la ‘organización criminal’ para ajustar los precios de las ofertas postuladas en el sistema SECOP. “Nelcy Herrera y el teniente Villanueva reclutaban contratistas que estaban dispuestos a pagar el valor necesario para quedarse con los contratos”, detalló la fiscal del caso.

De acuerdo con las investigaciones, se estima que cobraban coimas entre el 5 y el 10 por ciento del valor del contrato. De hecho, en una conversación interceptada, la abogada y el teniente enfatizaban en que no aceptaban ‘limosnas’, es decir, pagos por debajo del 3 por ciento.

La cobranza: ‘Toca apretar’

Las coimas se pagaban una vez el contrato era adjudicado. En su mayoría, se entregaban en centros comerciales. El testigo Rafael Urbina, dueño de ‘Tiesto Soluciones’, según documentó la Fiscalía, pagó dádivas por dos contratos relacionados con aseo hospitalario, fumigación, lavandería en la Armada Nacional. (FOTOS)

Pago de coima del contratista Urbina en la residencia de la exasesora Nelcy Herrera, según la Fiscalía

En el tercer contrato que le fue adjudicado, sobre servicio de catering y actividades de bienestar en Bahía Málaga, Urbina decidió no pagar más y acudió a la Fiscalía.

“No me deje morir, ando sin plata y estoy con una remodelación. Necesito que me pague el saldo pendiente. Además, el teniente Villanueva también necesita plata porque está construyendo por ahí”, se escucha en audios de WhatsApp que le envió Nelcy Herrera al contratista Urbina por el no pago de una coima del 7 por ciento.

“Usted debe cumplir con una obligación porque yo me jodí mucho para que usted se ganara ese proceso. A mí me parece que yo hice un negocio con una persona seria, entonces, por favor, ¿dime para cuándo va a pagar?”, insistió Nelcy en otro audio.

Al notar la negativa del contratista y sin saber que ya estaba en contacto con la Fiscalía, Nelcy Herrera llama al teniente Villanueva manifestándole su frustración. “Nada, mi Te. El tipo se robó todo eso, el desgraciado. ¿Cómo es posible?”.

Así se cerró el capítulo con Urbina, pero continuó el desfile de contratistas dispuestos a pagar las coimas para, presuntamente, quedarse con procesos en la Armada Nacional.

Uno de los más grandes fue el mantenimiento de instalaciones del dispensario médico de la Armada y la Fuerza Aeroespacial Colombiana en Bogotá por un valor superior a los $1.200 millones. Fue adjudicado al consorcio C&S, cuyo representante legal es Germán David Banqueth.

Por otro lado, la Fiscalía aseguró que sí hubo un acuerdo criminal con Banqueth, la exasesora jurídica y el teniente de fragata en la Armada Nacional para quedarse con otro contrato de $682 millones para el mantenimiento de unidades militares en Inírida, capital del Guainía.

En una llamada interceptada, se escucha que el teniente Villanueva ordenó a Nelcy Herrera cobrar las coimas por lograr las adiciones contractuales en ese contrato por un valor de $169 millones.

“Sí, pues el tipo está contento porque está que se gana el proceso. Imagínate, ¿qué nos va a quedar mal? Pues obviamente no”, aseguró Nelcy Herrera, a lo que el teniente Villanueva replicó: “Toca es apretarlo de una vez, porque o si no usted sabe que empieza a sacar cuentos”.

¿Y los demás?

La Fiscalía General documentó ante un juez 10 contratos en la Armada Nacional que habrían sido adjudicados de manera corrupta. En cientos de llamadas interceptadas al teniente Villanueva se mencionan otros procesos. Aquí se revela el nombre de otra persona que estuvo vinculada en la Armada: Brian Kelly Vélez, contratista del dispensario médico en Bogotá. (Ver FOTO)

Brian Kelly Vélez, contratista del dispensario médico en Bogotá. Investigada por presunta corrupción en contratos

La fiscal del caso la señala de entregar al teniente Villanueva y a su colega Nelcy Herrera toda la información confidencial de los procesos de contratación en la Armada. Tiene al menos 11 años de experiencia en contratos relacionados con temas de salud para las Fuerzas Militares.

Hay más interceptaciones en donde, presuntamente, se habría pactado “una buena tajada de las coimas” para Kelly Vélez. Por ahora, está libre, pero vinculada al proceso penal. Su colega Nelcy y el teniente Villanueva fueron enviados a una cárcel de manera preventiva por orden de un juez de Bogotá.

Los procesados no aceptaron los delitos que les imputó la Fiscalía: concierto para delinquir, interés indebido en celebración de contratos, cohecho propio y enriquecimiento ilícito.

¿Qué responde la Armada Nacional?

La Armada Nacional le aseguró a la Unidad Investigativa de Caracol Radio que está preparando una respuesta oficial frente a estos hechos, revisando contrato por contrato y manifestó estar dispuesta a colaborar con las investigaciones. La fiscal del caso advirtió que todos los datos en el proceso fueron obtenidos de la plataforma SECOP, el interrogatorio al contratista Urbina y las interceptaciones telefónicas.

Aún falta revisar los documentos en poder de la Armada Nacional, determinar si se trata de una red de corrupción más estructurada que salpique a más contratistas, militares y otros funcionarios.

Por ahora, no se tiene certeza el total de los procesos en sanidad naval que habrían sido amañados y adjudicados a empresas que pagaron retribuciones económicas.

Pero, no menos importante, saber qué pasó con la ejecución de estos 10 contratos que, según las pruebas de la Fiscalía, fueron adjudicados de manera irregular.