Barranquilla ya cuenta con sede de la Interpol: ¿Dónde está ubicada?

Acto de inauguración en el Cubo de Cristal, de la Plaza de la Paz. Foto: cortesía.

Este viernes se llevó a cabo la inauguración de la nueva sede de la Interpol, en Barranquilla. Se trata de la Oficina Central Nacional de la entidad, que estará ubicada en el Comando de la Policía Metropolitana, que es en la carrera 43 con calle 47.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Desde allí se articularán operaciones internacionales que permitirán combatir fenómenos transnacionales como el tráfico de migrantes, la trata de personas, el narcotráfico marítimo y los delitos ambientales.

Esta instalación, ha dicho el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, brinda la capacidad de dar respuestas inmediatas a requerimientos en los puertos y aeropuertos, al tiempo que refuerza la cooperación internacional y la visibilidad de Colombia como referente en seguridad y cooperación global.

“Con esta sede podemos tener operativos mancomunados y ordenados para combatir el crimen transnacional, ya que por acá está saliendo mucha droga, y ahora tenemos la obligación de coordinar con esta nueva oficina para tener una mayor posibilidad de tener operativos que nos den unos mejores resultados”, dijo el gobernador.

Resultados importantes

Por su parte, el general Carlos Triana, director de la Policía Nacional, destacó la sede de la Interpol que se ha reforzado en Barranquilla, donde se trabajará con 196 países para ser más eficaces en los delitos trasnacionales.

“Es un tema importante esta nueva sede para ser más efectivos y eficaces para trabajar con todos estos países, con esto se esperan grandes resultados”, indicó.

Asimismo, dio a conocer que en 2025 ha habido históricos resultados, como 107 retenciones por circular roja, lo que equivale a un aumento del 30% en comparación con el año anterior, y 196 extradiciones, que representan un 11% más que en 2024.