Un muerto y dos heridos por quemaduras dejan dos emergencias en la ciudad de Armenia

Armenia

En Armenia, una persona muerta y dos heridas por quemaduras dejan dos emergencias, una por un incendio y otra una exposición de cilindro de gas

En la mañana de hoy sábado 16 agosto de 2025, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Armenia atendió dos emergencias en la ciudad.

Emergencia por explosión de gas en Armenia. Foto: Cortesía red de apoyo vial Ampliar

El primer caso en el barrio La Patria donde la información preliminar indica que se habría presentado el estallido accidental de un cilindro de gas, dejando dos personas heridas.

El segundo hecho en el barrio Villa Carolina donde atendieron el incendio estructural en una vivienda que dejó una persona muerta.

El Sargento Martín Hincapié, oficial de servicio del Cuerpo de Bomberos de Armenia entregó el reporte “Inicialmente le informo que a las 7:48 de la mañana nos reportan una explosión en el sector del barrio La Patria. Al momento de llegar nos encontramos dos pacientes con quemaduras de segundo o tercer grado en las diferentes partes del cuerpo y al interior de la vivienda se encuentra pues la vivienda sin cubierta porque a causa de la explosión se destruyó el techo, se destruyó la cubierta, no hubo incendio. Seguramente fue por acumulación de gas la causa de la explosión.

Incendio

El oficial de bomberos sobre la segunda emergencia “a las 8:07, me reportan incendio estructural en el sector de Villa Carolina, al llegar al sitio pues ya se encuentra personal de bomberos haciendo la entrada forzada a la vivienda toda vez que tenía unas puertas bastante fuertes. Bueno, al interior de la vivienda pues se generó en esta casa de tres niveles, se inspeccionó el segundo, el tercer nivel, no se encontró incendio.

Incendio en Villa Carolina en Amenia deja una persona fallecida. Foto: Cortesía Entérate Quindío Ampliar

Inspeccionado es primer nivel, se encuentra pues la se hace entrada forzada y se descubrimos el incendio procediendo pues a extinguirlo. Desafortunadamente el interior de la vivienda se encontró una persona que murió por la inhalación. Posiblemente haya muerto por inhalación de humo identificado como Alfredo Barrera de 39 años de edad.

Las autoridades comenzaron las investigaciones para determinar que pudo provocar el estallido del cilindro de gas y el incendio donde murió el hombre al interior de la vivienda.