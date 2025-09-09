Este es el top 3 de los futbolistas más caros de la Selección Colombia, James no aparece en la lista

En el mundo del fútbol, se conoce como transferencia o fichaje al traspaso de club de un jugador, que se puede dar por la compra, mediante una cesión temporal o de forma gratuita si es un agente libre, es decir, se encuentra sin club.

Estos movimientos se realizan en lo que se conoce como el mercado de transferencias, diferentes periodos de tiempo que son establecidos por la FIFA, y en los únicos momentos del año en que los clubes pueden realizar este tipo de movimientos. Usualmente, estos periodos se habilitan en dos épocas del año y se conocen como ventanas, son la ventana de verano (a mitad de año) y la ventana de invierno (a final de año).

Durante estos periodos, se mueven sumas de dinero altísimas provenientes de la transacción de jugadores, en 2025, se han realizado alrededor de 12.000 transferencias internacionales, las cuales han significado el movimiento de 9.760 millones de dólares.

Le podría interesar: Posible titular Selección Colombia contra Venezuela por último partido de Eliminatorias al Mundial

Los precios de los futbolistas se establecen con base en diferentes factores, además de su rendimiento deportivo, por ejemplo, la edad, pues teniendo en cuenta que un jugador joven puede desarrollar su máximo potencial a medida que va creciendo, puede aumentar su valor, además existen variables como la duración de su contrato, las cláusulas que tenga, o el valor comercial que posea el deportista.

¿Quiénes son los jugadores más costosos de la Selección Colombia?

La siguiente información es proporcionada por ‘Flashscore’ una plataforma especializada en deportes, donde se pueden encontrar resultados en vivo e información detallada de distintas disciplinas. Y corresponde al valor de mercado de cada jugador.

Luis Díaz ($73.5 Millones de dólares)

El futbolista colombiano, oriundo de Barrancas, se encuentra en el punto más álgido de su carrera, además de estar demostrando un nivel altísimo, recientemente fue uno de los traspasos más costosos en la ventana de transferencias de verano, donde fue comprado por el equipo alemán Bayern Múnich.

El futbolista, que ha cautivado a millones de aficionados alrededor del mundo, aún se encuentra en una edad donde puede seguir demostrando su mejor nivel por algunos años, su fútbol ofensivo y lleno de alegría, lo han convertido en un referente de la selección nacional, así como también lo fue en su anterior equipo, el Liverpool de Inglaterra.

Todas estas razones son motivos por los cuales, el traspaso de Díaz, se convirtió en el tercero más costoso de la historia del fútbol colombiano.

Lea también: El Bayern Múnich le dedicó un emotivo mensaje a Luis Díaz luego de su clasificación al Mundial

Jhon Durán ($33.3 Millones de dólares)

El futbolista antioqueño de tan solo 21 años, además de estar un punto altísimo de su carrera a pesar de su corta edad, es un jugador con unas características físicas impresionantes que lo han hecho destacar, pues su fuerza, su velocidad y su 1.85 de altura, acompañados de un gran nivel, fueron razones suficientes para despertar el interés del equipo Al Nassr, el mismo donde juega el astro portugués, Cristiano Ronaldo, quienes pagaron 77 millones de dólares por su fichaje, convirtiéndolo en el más caro en la historia del fútbol colombiano.

Daniel Muñoz ($25.5 Millones de dólares)

El futbolista originario de Amalfi, Antioquia, despertó el interés de diferentes equipos a nivel internacional gracias a su altísimo nivel en la Selección Colombia, cuenta con unas capacidades físicas importantes, además, sus aportes ofensivos lo convierten en una ficha polivalente para el rol en que se desempeña. Por estas razones, el futbolista fue fichado por el Crystal Palace de Inglaterra, donde se convirtió en una pieza fundamental, disputando 32 de los 33 encuentros por liga de la temporada 2024-25 de la Premier League.

Otros jugadores históricos como James Rodríguez ($2.5 millones de dólares) o el portero David Ospina ($400.000 dólares), tienen un valor en el mercado tan bajo por un factor fundamental, su edad. Pues son jugadores los cuales ya pasaron por sus niveles más altos y actualmente se encuentran más cerca del retiro, razón que es de gran peso para la disminución de su precio en el mercado del fútbol

A pesar de esto, el capitán de la Selección Colombia, continúa ostentando el título del segundo fichaje más costoso de la historia del fútbol colombiano, esto gracias a los 75 millones de dólares que pago el Real Madrid por sus servicios en la ventana de transferencias del verano de 2014.

Otras noticias: Ni James ni Falcao: Este es el mejor jugador de la historia de la Selección Colombia, según la IA