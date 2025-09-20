Bogotá desmiente “Día sin Carro y sin Moto”: Movilidad aclara que es información falsa en redes

Colombia

La Secretaría Distrital de Movilidad aclaró que es falso el mensaje que circula en redes sociales y grupos de WhatsApp sobre un supuesto “Día sin Carro y sin Moto” programado en Bogotá para el lunes 22 de septiembre.

“No existe ninguna programación de este tipo para la fecha mencionada”, subrayó la entidad, tras la confusión generada por la información no verificada que se difundió masivamente en plataformas digitales.

La última jornada oficial

La Administración Distrital recordó que la más reciente jornada de restricción vehicular en Bogotá se realizó el pasado 6 de febrero de 2025. Desde entonces, no se ha anunciado una nueva fecha para la medida.

El Distrito insistió en que toda la información oficial sobre movilidad se publica exclusivamente en los canales institucionales de la Alcaldía Mayor y de la Secretaría de Movilidad.

La entidad también hizo un llamado a los ciudadanos:

No compartir cadenas con información falsa.

Verificar siempre la procedencia de los mensajes que circulan en redes.

Consultar únicamente fuentes oficiales antes de difundir noticias.

¿Qué es el Día sin Carro y sin Moto?

Se trata de una jornada en la que se restringe la circulación de automóviles particulares y motocicletas entre las 5:00 a. m. y las 9:00 p. m. en toda la ciudad.

El objetivo es promover medios de transporte sostenibles como la bicicleta, el transporte público o caminar, además de reducir las emisiones contaminantes y sensibilizar sobre la movilidad responsable.

Durante estos días, TransMilenio y el SITP operan con el 100% de su flota para garantizar la movilidad de los ciudadanos.