“Ibagué es una ciudad que se mueve sobre todo en transporte público”: Fundación Entandem

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio, Kelly Camacho, integrante de la Fundación Entandem, organización que se dedica a promover la movilidad sostenible e inteligente, reveló que el 62% de los viajes que se hacen en Ibagué se realizan en medios como transporte público, caminar o bicicleta.

“El Plan Maestro de Movilidad y Espacio Público que se basa en la encuesta origen destino para poder medir y para poder diagnosticar la movilidad de una ciudad nos dice que el 62% de viajes que se realizan en Ibagué se hacen en medios de transporte sostenible”, dijo Kelly Camacho.

Las estadísticas indican que el uso de la bicicleta tiene unos porcentajes aún bajos para una ciudad como Ibagué, en la que los habitantes se mueven en un alto número en transporte público.

“Es muy importante sacar adelante el sistema estratégico de transporte público que sea moderno, eficiente, calidad y con cobertura, ahí debe estar el foco para seguir apostándole a la movilidad sostenible”, resaltó la integrante de la Fundación Entandem.

Camacho Resaltó que, medidas como el día sin carro y sin moto, además de otras estrategias pueden ayudar a mejorar la movilidad de la capital del Tolima “La reglamentación de tráfico en vía, las zonas azules, sistema de bicicletas públicas, transporte eficiente, seguramente tendrán una mejor respuesta para la ciudad”.

Desde la Fundación Entandem hicieron un llamado a la Alcaldía de Ibagué para que se mejore la bicinfraestructura y además de un llamado de atención para que se cumpla con la jornada del día sin carro y sin moto como está establecido por acuerdo municipal.