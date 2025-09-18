Concejal de Ibagué llegó a trabajar en caballo en el día sin carro y sin moto voluntario

Ibagué

En Ibagué se está cumpliendo hoy miércoles 17 de septiembre la jornada del día sin carro y sin moto voluntario, esta medida ha generado controversia debido a que por decisión de la Alcaldía se quitó la obligatoriedad, lo que generó que se convirtiera en un día normal.

Precisamente en las calles como cualquier día de semana se observan motos y carro con normalidad, lo que revela que no hubo voluntad de la ciudadanía para dejar los vehículos en casa, como lo planteó la administración en acuerdo con los gremios económicos.

Lo que sorprendió en esta jornada fue el episodio que protagonizó el concejal del Centro Democrático, Giovanni Martínez, que llegó al recinto del cabildo ibaguereño en caballo.

En el video que fue publicado en redes sociales, algunas personas rechazaron la decisión, como también cuestionaron que al momento que un ciudadano lo grabó el concejal iba hablando por celular.

“Quise darle hoy la importancia al caballo, me vine desde mi finca a caballo al Concejo, no es por dar ejemplo, me siento bien aportarle al medio ambiente”, dijo Martínez al consultarlo.

El cabildante sostuvo que salió muy temprano desde el sector rural donde reside en el caballo que no le pertenece, sino es de una vecina con quien lo cuida en la zona de la Martinica.

Giovanni Martínez es un concejal del Centro Democrático que en Ibagué ha protagonizado varios episodios bastante particulares sobre todo en el recinto de la democracia, en una oportunidad llegó con racimos de bananos para entregarle a su compañeros y en otra, interrumpió una sesión para celebrar su cumpleaños.