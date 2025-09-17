Ibagué: De día sin carro y sin moto se pasó a una jornada de sostenibilidad con el medio ambiente

En esta ocasión se tendrá una ciclovía en un corto trayecto por la avenida Jordán de Ibagué / Instituto Municipal de Deporte y Recreacióón Imdri

Ibagué

La Alcaldía de Ibagué decidió darle un giro a la medida del Día sin Carro y Sin Moto programada para este miércoles 17 de septiembre según el cumplimiento de un Acuerdo emanado por el Concejo Municipal que establece que el tercer miércoles del noveno mes del año se realice una jornada orientada a la protección del medio ambiente y el uso de medios alternativos de transporte.

Esta vez, la jornada será voluntaria, con el objetivo de generar conciencia ciudadana y promover un cambio cultural hacia una movilidad más sostenible y se insistió que NO habrá ningún tipo de sanción a quienes saquen sus vehículos o motocicletas.

Más allá de restringir el uso del vehículo particular y la motocicleta, esta actividad busca convertirse en una jornada social y pedagógica, orientada a incentivar el uso de medios de transporte alternativos como la bicicleta, el transporte público y la caminata, así como a fortalecer el compromiso colectivo con el cuidado del medio ambiente.

“Esta es una invitación abierta a reflexionar sobre la forma en que nos movemos en la ciudad. Buscamos que la ciudadanía participe de manera voluntaria, motivada por el deseo de construir entre todos una Ibagué más limpia, segura y sostenible”, afirmó el secretario de Movilidad, Ricardo Fabián Rodríguez.

Durante la jornada se habilitará una ciclovía sobre la carrera Quinta, desde la calle 60 hasta la calle 77 (calzada bajando), para facilitar y promover el uso de la bicicleta como medio de transporte.

Además, se desarrollarán diversas actividades que refuerzan el enfoque educativo y ambiental de la jornada, tales como una jornada de siembra de árboles y una feria de movilidad sostenible, que se llevará a cabo en el Complejo Cultural Panóptico, en el horario de 1:00 hasta las a 5:00 de la tarde, con participación de expertos, colectivos ciudadanos, entidades públicas y privadas comprometidas con una movilidad más consciente.

¿Habrá Pico y Placa en Ibagué?

Según la Secretaría de Movilidad de Ibagué habrá Pico Y Placa para los vehículos particulares para ese día los dígitos terminados en 4 y 5 en el horario de 6 de la mañana a 9 de la noche.

¿Qué dicen los Gremios Económicos del Tolima?

El presidente del Comité de Gremios Económicos del Tolima, Efraín Valencia Andrade, celebró esta decisión de la Alcaldía de Ibagué al considerar que este tipo de jornadas del no carro y no moto deben ser con un enfoque educativo y de promoción del uso de medios alternativos de transporte además que no genere un impacto negativo a la economía local.

Para Valencia una jornada de estas características debe estar marcada por actividades como siembra de árboles, fortalecimiento del reciclaje, actividades de protección del recurso hídrica, uso de energías renovables, sí ayudan al cuidado del medio ambiente no un día sino de manera permanente.

El dirigente gremial destacó que hoy existe un alto número de vehículos híbridos, eléctricos y de bajas emisiones que permite que sean amigables con el medio ambiente.

Así operará el Sistema Público de Bicicletas

Por su parte, el Sistema Público de Bicicletas ‘Rueda por Ibagué’ tendrá una agenda de actividades que iniciará a partir de las 6:00 de la mañana en la carrera Quinta con calle 60.

“Todo el día en ese punto funcionará una estación de promoción, en la que se entregará información sobre cómo acceder al sistema e hidratación. Además, se habilitará un taller de mecánica para quienes necesiten revisar su bicicleta”, dijo Manuela Gómez, directora de Proyectos y Servicios Financieros de Infibagué.

Por otro lado, las ocho estaciones ubicadas en el Parque de Belén, Plaza de Bolívar, Complejo Panóptico, Edificio Fontainebleau, Complejo Deportivo de la calle 42, Universidad de Ibagué, Centro Comercial La Estación y Centro Comercial Multicentro, funcionarán con normalidad.