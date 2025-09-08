¿Se vienen acciones legales contra el abogado de Nicolás Petro?: esto dijo la defensa de Day Vásquez

Durante este fin de semana, Day Vásquez, expareja de Nicolás Petro, advirtió que estaba siendo, al parecer, “perseguida” y “perfilada” por el abogado del exdiputado por el Atlántico, Alejandro Carranza.

Todo esto se da ante una posible nueva imputación contra Nicolás Petro que dio a conocer la precandidata presidencial Vicky Dávila y la cual encendió las redes sociales.

Fiscal del caso contra Nicolás Petro hará nueva imputación, y ojo, solicitará medida de aseguramiento. Hoy anda libre y amenazando, desde el poder de su papá, a opositores. https://t.co/j4Um8gMPqx pic.twitter.com/Iv6Njwv4vJ — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) September 6, 2025

Ante las afirmaciones de Vásquez, su abogado Alait, dijo que durante esta semana tomarán acciones legales contra Carranza.

“Estaremos presentando una denuncia por hostigamiento del abogado Alejandro Carranza contra Day Vásquez. Este abogado hace una apología, una incitación a la violencia contra Day Vásquez, recurre a un discurso del odio, a un discurso discriminatorio, y lo hace porque se trata de una mujer que tiene una condición de testigo protegido”, dijo Freja.

Freja también le hizo una recomendación al abogado Carranza. “Que se dedique más a los temas jurídicos, en que se dedique a preparar más su defensa, en que se dedique a reforzar su teoría del caso y que haga su defensa ante los tribunales, porque hemos visto un ataque sistemático y continuo de él contra Day Vásquez”.

Trinos entre Day Vásquez y Carranza: