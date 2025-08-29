Festival de las Ideas en Villa de Leyva: Transparencia electoral, el reto de Colombia en 2026

Alejandro Santos, Director de Contenidos de PRISA Media anunció en 6AM de Caracol Radio que la edición 2025 del Festival de las Ideas en Villa de Leyva se centrará en la preparación de Colombia para las próximas elecciones y los desafíos que enfrenta el país.

“El Festival de las Ideas es un punto de encuentro que hacemos anualmente donde reunimos unos 350-400 líderes del país de todos los sectores”, explicó Santos. “Y es un momento para reflexionar sobre el país, para reflexionar sobre hacia dónde va Colombia”.

Santos enfatizó la importancia del evento en el contexto electoral que atraviesa el país: “En esta ocasión, por supuesto vamos a hablar de cómo se está preparando Colombia para las próximas elecciones… las elecciones van a ser cruciales para la democracia en Colombia”.

Noticia en desarrollo