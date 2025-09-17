Miércoles 17 de septiembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Tragedia en las vías del Quindío, dos jóvenes menores de 25 años de edad murieron en un aparatoso accidente de tránsito al chocar su moto contra un vehículo particular.

El siniestro vial se registró en la mañana del martes 16 de septiembre sobre las 09:30 AM donde ocurre un hecho de tránsito en el municipio de Buenavista en la vía que comunica con Rio verde-Barragán.

Según el informe del Instituto departamental de tránsito del Quindío, IDTQ se presentó un aparatoso choque entre una motocicleta de placas KBT02G que choca de frente contra un vehículo particular rojo de placas ISR378.

Como consecuencia del impacto, los dos ocupantes de la motocicleta murieron en el lugar de los hechos y fueron identificados como Sergio Andrés Galvis Pinzón de 22 Años de edad y Yeison Javier Torres Muñoz de 24 años de edad.

El conductor del vehículo particular rojo identificado como Alberto Montoya Escobar de 53 Años resultó lesionado.

Uriel Enoc Ortiz, director el IDTQ indicó que las hipótesis están por establecer, causas y responsabilidades son materia de investigación, En este siniestro deja como saldo desafortunado dos personas fallecidas y un lesionado.

Este es el segundo motociclista que muere en accidente de tránsito en los últimos tres días en las vías del Quindío, el otro se registró en la vía Filandia – Quimbaya donde un joven de 18 años de edad murió al chocar su moto contra un camión.

En el 2025 Colombia tendrá la mayor producción de café en más de tres décadas así lo confirmó durante su visita al eje cafetero, el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón que señaló que “El 2025 cerrará con una cifra histórica de producción de café, la más alta desde 1992”

El líder gremial destacó que en cuanto a la producción cafetera el año 2025 cerrará con 14.8 millones de sacos, la cifra más alta desde 1992 y que, pese a esto, se proyecta una reducción de un millón de sacos para este segundo semestre del año, debido al exceso de lluvias, por lo que la caficultura en el país tiene luces y sombras, sin embargo, destacó que este logro es un testimonio del trabajo juicioso de los caficultores colombianos.

Y añadió “Lo que sí advertimos de una vez es que el segundo semestre va a haber una disminución de la producción con respecto al año pasado de alrededor de 1 millón de sacos en el segundo semestre. Nuestro pronóstico es de 7.1 millones de sacos en el segundo semestre y eso corresponde a 1 millón de sacos menos”

Resaltó además que, frente a la proyección de 14,8 millones de sacos de café, al reducirle un millón, la producción final podría ser de 13.8, millones de sacos, algo que califica como muy positiva.

El embajador de palestina en Colombia advirtió que el mundo no ha actuado ante el genocidio que vive el pueblo palestino a manos de Israel

En su visita al Quindío en el marco de la convocatoria del sindicato de educadores por la semana por la paz, El embajador de palestina en Colombia, Raouf Al-Maliki se pronunció sobre la crítica situación que vive su país debido a la guerra con Israel.

Precisamente resaltó las manifestaciones que se han llevado a cabo como en la importante Vuelta a España o por parte de celebridades como es el caso del reconocido actor Javier Bardem quien llegó a la alfombra roja de los premios Emmy con un pañuelo de la bandera de palestina.

Afirmó que lo anterior es el resultado de la narrativa palestina en cuanto a que la ciudadanía conozca la realidad de Israel respecto a que es un estado genocida y colonial.

Alertó que lo vive actualmente Palestina es que la hambruna se está usando como herramienta de guerra, bombardear a los niños y la destrucción de la franja de Gaza.

Agregó que 20 mil niños han sido asesinados a manos de Israel, 40 mil han quedado heridos o amputados en sus extremidades y en la franja de gaza hay más de 2 millones de palestinos donde el 10% han sido asesinados o han quedado heridos

En el Quindío anuncian sanciones contra padres de familia, y equipos de fútbol que agredieron y golpearon a un árbitro, y amenazaron con arma blanca durante un partido de fútbol infantil el pasado domingo en las canchas del Edén en el municipio de La Tebaida.

Así lo anunció el secretario del interior del departamento del Quindío, Jaima Andrés Pérez al rechazar este tipo de comportamiento e intolerancia y por eso espera que con Indeportes y la liga de fútbol del Quindío se impongan las sanciones para que este hecho no se vuelva a presentar.

En el Quindío fue desarticulada la banda delincuencial ‘Galerías’ con la captura de 16 personas relacionadas con el tráfico de estupefacientes

En el municipio de Génova se llevó a cabo el operativo de las autoridades con 11 diligencias de allanamiento y 16 capturas entre esos alias Yuliano quien era el líder de la organización delincuencial y otros integrantes como alias La Coja, Mechas, Pocho, Pescado entre otros.

El coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del departamento Mencionó que la banda delincuencial aprovechaba la posición geográfica de la cordillera del departamento para ingresar el estupefaciente y no solo comercializarlo al menudeo en Génova sino también en la ciudad de Armenia.

Asimismo, dio a conocer que las 16 capturas suman entre ellas 88 antecedentes judiciales relacionados a porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes.

El presidente del Concejo de Circasia le salió al paso a la denuncia en su contra sobre presunto maltrato

A través de redes sociales se ha dado a conocer una denuncia anónima sobre una presunta agresión física por parte del corporado a un ciudadano.

Caracol Radio busco al presidente del concejo municipal, Rafael Orozco Ortiz quien aclaró la situación. Explicó que tuvo un contrato verbal para un descapote, es decir, la remoción de la capa vegetal superficial y fue incumplido.

Relató que el viernes quedó de verse con la persona y lo agrede con una motocicleta ante lo que él reaccionó terminando en una pelea. Destacó que gracias a la intervención de los abogados lograron una conciliación por lo que ya está pasando la página de la compleja situación que vivió.

Las autoridades en el Quindío instan al gobierno nacional para que se paguen las deudas a las EPS

Ante la crisis que se vive en el departamento y la fallida visita de la agente interventora de la EPS con mayor dificultad, el gobernador del departamento Juan Miguel Galvis llamó la atención del gobierno nacional para que genere la intervención correspondiente que permita mitigar la problemática.

Dijo que es alta la preocupación por la falta de pago de deudas de las EPS y el tema de atención para los usuarios por eso el gobierno nacional debe mediar para el pago a las IPS también.

Fue claro que es casi una súplica al estado para que genere las acciones en el menor tiempo que permita salir de la crisis de salud que no solo afecta al departamento, sino que es una problemática a nivel nacional.

El gobernador del Quindío sostuvo que las renuncias solicitadas a funcionarios están relacionadas con la ley de cuota de género

El gobernador del departamento, Juan Miguel Galvis se refirió a las renuncias que solicitó a los secretarios de Infraestructura, Salud y de las TIC.

Destacó que todo está enfocado a dar cumplimiento con la normativa de cuota de género y por eso están evaluando las hojas de vida de diferentes mujeres de acuerdo con los perfiles que requiere cada una de las dependencias.

Destacó que avanzan en las gestiones y esperan en el menor tiempo dar a conocer las nuevas funcionarias que integrarán el gabinete.

El 21 de octubre se espera realizar una gran reunión donde se espera la presencia de los ministros de agricultura, interior, vivienda, salud, además, los directores de la agencia nacional de tierras, la sociedad de activos especiales entre otros para tratar el tema de la reforma agraria, esta fue la principal conclusión del encuentro en las últimas horas con los voceros de las organizaciones campesinas y agrarias.

En el Quindío implementan medidas preventivas para evitar afectaciones en el sector agro por la variabilidad climática

El secretario de Agricultura del departamento, Bryant Naranjo exaltó que por fortuna hasta el momento no se han generado dificultades por las lluvias o intenso sol para el sector agro.

Explicó que gracias al suelo y vías cuentan con las garantías para los productores lo que ha permitido la estabilidad en el proceso diferente a lo que ocurre en otras regiones del país.

Adicional a eso resaltó que han contado con una situación en cuanto al plátano y banano por un vendaval en el municipio de Montenegro, pero dijo que no ha pasado a mayores y han brindado el acompañamiento pertinente.

La gobernación del Quindío lideró una jornada ambiental con la siembra de alrededor de 120 palmas de cera en el Valle de Cocora, del municipio de Salento. La actividad hizo parte de la conmemoración de los 183 años de fundación de este municipio y de los 40 años de la declaratoria como árbol nacional, símbolo de identidad y patrimonio natural de Colombia.

Este lunes será el cierre de la calle segunda norte en el sector del coliseo del Café de Armenia por obras de alcantarillado

Recordemos que frente a las obras se ha generado una polémica debido a la inconformidad de algunas personas del sector que incluso quitaron la demarcación realizada por Empresas Públicas de Armenia con el fin de habilitar la vía.

El gerente de la entidad, Paulo César Rodríguez aclaró que no solamente la obra empieza cuando se empieza a romper el pavimento, sino que debe dibujarse el trazado del alcantarillado.

Destacó que realizaron la socialización correspondiente en su momento con los residentes del sector y reforzaron la dinámica informando sobre el cierre que iniciará el lunes 22 de septiembre tras un acuerdo de comerciantes por este fin de semana de amor y amistad.

Fue claro que entienden la preocupación por el tema de movilidad que generan este tipo de intervenciones, pero que son clave para la rehabilitación en la zona.

Dijo que entiende la incomodidad que generan este tipo de obras, sin embargo, señaló que iniciarán con la ruptura del pavimento para la posterior reposición del alcantarillado del sector.

Envío un llamado especial a los residentes y comerciantes de la zona a la paciencia sobre todo el proceso de intervención y recordó que es fundamental acudir a los canales oficiales de la entidad para evitar la desinformación que se maneja sobre el tema en las redes sociales.

La Corporación Universitaria Minuto de Dios, UNIMINUTO anunció su llegada al departamento del Quindío, en alianza con el colegio INEM José Celestino Mutis donde funcionaria esta sede de la universidad privada y que el convenio busca además beneficiar a los estudiantes de esta institución educativa

La Uniminuto llega ofreciendo tres programas académicos en el nivel de Pregrado y dos en Posgrado, con el objetivo de brindar opciones formativas diversas, orientadas a la formación integral, al desarrollo social y económico del Quindío.

El Bienestar Familiar Regional Quindío, en articulación con el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, participó de la mesa de trabajo convocada por la Defensoría del Pueblo, con el propósito de socializar el informe de seguimiento a la Alerta Temprana 041 de 2020, sobre la situación de instrumentalización de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos al margen de la ley.

Durante la jornada, el Bienestar Familiar resaltó que durante 2024 y 2025 se coordinaron rutas de prevención del reclutamiento forzado de niñas, niños, adolescentes y jóvenes y la implementación de estrategias de prevención del consumo de sustancias psicoactivas a través de actividades como: la conformación de la Mesa Departamental de Prevención de Reclutamiento, Uso, Utilización y Violencia Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes

La Seccional Quindío del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) participó en la jornada de socialización con productores y exportadores, realizada en la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío.

El encuentro tuvo como objetivo explicar de manera clara y práctica los requisitos y pasos necesarios para la exportación de productos agrícolas y pecuarios desde Colombia, en el marco de la Resolución 824 de 2022.

Durante la jornada, más de 40 participantes recibieron información general sobre los procesos de exportación, mientras que en el stand del ICA se brindó atención personalizada a 10 usuarios, incluyendo productores de café interesados en llevar sus marcas a mercados internacionales.

En un esfuerzo por conservar la biodiversidad y concientizar a la comunidad, la Universidad del Quindío inauguró oficialmente los jardines para polinizadores y hoteles para abejas nativas en el campus de la UQ, en el marco del proyecto de investigación y extensión a través de una serie de refugios, que buscan que este espacio sea un pulmón y un hogar para decenas de especies nativas que han encontrado en la ciudad un lugar para sobrevivir.

Universidad Humboldt clasifica con dos producciones a la selección oficial de Smartfilms 2025

un cortometraje en la categoría profesional y un spot, son los audiovisuales con los que el equipo de Comunicaciones de la Institución de Educación Superior resalta entre miles de participantes a nivel nacional.

La gala de premiación se llevará a cabo en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de la ciudad de Bogotá el próximo 30 de septiembre

Este concurso fue uno de los grandes anhelos de Alejandro Villada Ospina, el integrante del equipo de Comunicaciones de la Humboldt que el pasado 24 de mayo perdió la vida en un fatídico accidente de tránsito, mientras desarrollaba su labor profesional.

En deportes, los dos equipos masculinos de Caciques del Quindío ganaron sus partidos en la liga nacional de futbol de salón el pasado fin de semana, caciques del Quindío A le ganó 4 a o Motilones de visitantes, mientras que Caciques Junior derroto 4 a 3 a Tolima Syscafe en el coliseo del café de Armenia.