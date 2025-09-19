Valle del Cauca presente en la fiesta del Polo Acuático Nacional Interligas en Medellín

Del 18 al 21 de septiembre, la capital antioqueña es el escenario del Campeonato Nacional Interligas de Polo Acuático – Categoría Abierta, evento organizado por la Federación Colombiana de Natación (FECNA) junto a la Liga de Natación de Antioquia.

La cita, que se desarrolla en el Complejo Acuático César Zapata, reúne a deportistas de 14 años en adelante, en representación de diferentes ligas del país.

Además de consolidarse como un espacio competitivo de alto nivel, el torneo tiene un valor estratégico: servirá como parámetro en la conformación de las selecciones nacionales masculinas y femeninas que estarán en los Juegos Bolivarianos Lima 2025.

Primera jornada: marcadores destacados

La pelota ya rodó bajo el agua y la primera fecha dejó emociones intensas en ambas ramas.

Rama femenina

Valle (8 – 6) Antioquia B

Antioquia A (41 – 4) Norte de Santander

Rama masculina

Antioquia A (28 – 7) Valle Juvenil

Valle A (37 – 3) Norte de Santander

Antioquia B (17 – 16) Tolima

En total se llevaron a cabo siete compromisos en esta jornada inicial, confirmando la intensidad del campeonato y el protagonismo de los equipos tradicionales como Antioquia y Valle.

La segunda fecha se jugará este viernes 19 de septiembre, arrancando a las 8:30 de la mañana con el enfrentamiento entre Norte de Santander y Bogotá en la rama femenina.

El certamen continuará hasta el domingo 21, día en el que se conocerán los campeones nacionales de la categoría abierta.