Encapuchados incineraron tractomulas y robaron una moto de la Secretaría de Movilidad en Univalle

En la tarde de este jueves se registraron fuertes disturbios en el sur de Cali, a las afueras de la Universidad del Valle, donde un grupo de encapuchados protagonizó acciones vandálicas que dejaron como saldo dos tractomulas incineradas y el robo de una motocicleta perteneciente a la Secretaría de Movilidad.

Las autoridades reportaron que los hechos se presentaron en inmediaciones de la institución educativa, donde los manifestantes bloquearon las vías y atacaron con objetos incendiarios a los vehículos de carga. La situación obligó al cierre total de las calles 13 y 16, entre las carreras 100 y 98, generando un fuerte impacto en la movilidad del sector.

El Cuerpo de Bomberos de Cali atendió la emergencia para controlar las llamas de los vehículos afectados, mientras que la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden de la Policía (UNDMO) está al frente de la situación de orden público.

hicieron presencia en el lugar para restablecer el orden y brindar seguridad a los ciudadanos que transitaban por la zona.

Vehículos oficiales y de carga, principales afectados

De acuerdo con las primeras versiones, los encapuchados habrían aprovechado el caos para apoderarse de una motocicleta oficial de la Secretaría de Movilidad, la cual estaba en el área en medio del operativo de control.

Las imágenes que circulan en redes sociales muestran las tractomulas atacadas e incineradas, envueltas en llamas en plena vía pública. Estos hechos no solo generaron pánico entre los transeúntes, sino también pérdidas materiales de gran magnitud.

La quema de los vehículos ha obligado interrumpir completamente el tránsito en el sector, lo que esta ocasionando trancones en el corredor vial y afectando la movilidad hacia barrios como Ciudad Jardín, Pance y El Ingenio.

Autoridades investigan lo ocurrido

Tras los disturbios, la Policía y la Alcaldía rechazaron de manera enfática los actos vandálicos que ponen en riesgo la seguridad ciudadana y afectan de manera directa a la comunidad caleña.

Las autoridades informaron que ya se adelantan las investigaciones correspondientes para identificar a los responsables y judicializarlos por los delitos cometidos, entre ellos daño en bien ajeno, hurto y perturbación al orden público.

Por el momento, la movilidad en la zona continúa restringida y se mantienen cierres viales en las calles 13 y 16, mientras los organismos de seguridad realizan labores de control y verificación para garantizar la tranquilidad en el sector.