Defensoría del Pueblo denunció el secuestro de uno de sus funcionarios en el norte del Cauca.

Caloto, Cauca

La Defensoría del Pueblo rechazó el secuestro de Óscar Eduardo Jordán Camacho, defensor del programa de representación de víctimas del circuito de Santander de Quilichao.

El funcionario fue retenido en el municipio de Caloto, norte del Cauca, cuando hombres armados lo interceptaron en la entrada de su vivienda y se lo llevaron con rumbo desconocido.

La entidad advirtió que este secuestro constituye una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario.

La Alcaldía de Caloto rechazó de manera categórica el secuestro y agregó que: “Hechos como este generan profunda preocupación, atentan contra la tranquilidad colectiva y vulneran los derechos fundamentales que deben ser garantizados en todo momento”.

Desde la administración municipal se exigió a los responsables: “Respetar la vida y la integridad del señor Jordán Camacho y hacemos un llamado urgente para que sea liberado, sano y salvo”.

La Defensoría recordó que el norte del Cauca es una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado y exigió a los responsables la liberación inmediata y sin condiciones.