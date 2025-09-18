A la cárcel la alcaldesa de Cajibío, Cauca, por presuntas irregularidades en contratos

Cajibío, Cauca - Un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a la alcaldesa del municipio de Cajibío, Cauca, Diana Carolina Cabanillas Valencia, por presuntas irregularidades en la contratación de la operación logística para la realización de eventos en el municipio.

Según la investigación, entre el 31 de octubre y el 19 de diciembre de 2024, la mandataria suscribió con un mismo oferente cuatro contratos y uno de menor cuantía, que ascendieron en valor a 280 millones de pesos.

La Fiscalía agregó que “con esta actuación la mandataria habría desconocido la obligación de abrir un proceso de selección abreviada y vulnerado los principios de planeación, transparencia y selección objetiva”.

De igual manera, la Fiscalía sostuvo que la alcaldesa “era consciente de que se estaba permitiendo que se apropiaran de recursos del municipio, realizando, tramitando y celebrando un contrato sin el cumplimiento de requisitos”.

La alcaldesa fue imputada por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros y falsedad ideológica en documento público, cargos que no aceptó.

La captura de la mandataria se da cuando el municipio de Cajibío, Cauca, enfrenta una grave situación de orden público por la reciente incursión armada de las disidencias de las Farc en el corregimiento de El Carmelo.

