¿Nacional ha contactado a Santiago Escobar? Esto dijo el DT antioqueño

El técnico Santiago Escobar tiene experiencia dirigiendo a clubes como Atlético Nacional, Deportivo Pasto, Once Caldas, Junior, Independiente Medellín, Bolívar, Equidad, Táchira, Universidad de Chile, Universidad Católica, Orense y Aucas.

Tras algunos problemas de salud, el entrenador antioqueño se sometió a algunos tratamientos, y su incapacidad finalizará en octubre del presente año.

Entre los rumores que circulan, algunos indican que ‘Sachi’ será el nuevo técnico de Atlético Nacional, ante la inminente salida de Javier Gandolfi del cargo.

En exclusiva con El VBar de Caracol Radio, Santiago Escobar aclaró los hechos y expresó su deseo de volver a dirigir.

Estas fueron las declaraciones del técnico:

En los últimos días, ¿ha tenido acercamientos con Nacional?

“Primero el respeto por una institución como Atlético Nacional, todo el mundo sabe la historia que he tenido con el club que me vio nacer futbolísticamente en 1980″, inició explicando.

“No, hasta hoy no he recibido ninguna llamada por parte de ningún dirigente de Atlético Nacional”

¿En algún momento ha tenido acercamientos con Atlético Nacional?

“Lo tuve cuando estaba dirigiendo a la Universidad Católica, y después con en otro club, tuve la oportunidad de hablar con Juan David Pérez, en la época que era presidente. También con Emilio Gutiérrez”, aseguró.

“Yo tenía vinculaciones con otros equipos, era difícil terminar un contrato laboral y la palabra que le había dado a esos equipos no coincidieron para mi llegada. Estamos hablando de hace 4 o 5 años”, declaró.

“De ahí a hoy, no he tenido ningún diálogo u ofrecimiento con el equipo”, afirmó el técnico.

Por salud, ¿puede dirigir cuando termine su incapacidad médica?

“Estoy muy bien, anímicamente y de salud. Los tratamientos fueron exitosos y el deseo es estar en una actividad que llevo 27 años ejerciendo”, aclaró.

“Me siento en perfectas condiciones, estoy bien, con ganas y con deseo de trabajar. Hace par de meses tuve la posibilidad de dirigir a un equipo en Perú, y dije que no, porque no había terminado el tratamiento”, reveló.

“Pero a partir de octubre el deseo es trabajar nuevamente en lo que me apasiona. Sí se da en Colombia, bienvenido. Si no, en el exterior habrá una posibilidad para el próximo año”, manifestó el técnico.

“Todos los equipos grandes del país quieren proceso, pero acompañado de títulos y resultado. Anteriormente, la palabra proceso era formar jugadores, que el equipo tenga una identidad de juego, que juegue bien, con directrices claras, y en un periodo de 1, 2 o 3 años se consiga un título", explicó.

“Pero en un equipo grande toca llegar y buscar títulos porque la palabra proceso se corta muy fácilmente”, afirmó.

¿Usted quisiera dirigir a Atlético Nacional?

“Hoy no tengo compromiso laboral con ninguna institución, estoy libre y puedo tomar esas decisiones. Afortunadamente, hoy puedo decidir”, respondió.

“Sería una felicidad inmensa para mí”, reveló el entrenador campeón con Atlético Nacional en dos oportunidades (2005 y 2011).

Sin embargo, fue contundente al asegurar el tipo de contrato que “jamás” estaría dispuesto a aceptar.

“Uno como entrenador no va a aceptar un contrato de 3 o 6 meses. Jamás lo aceptaría”, finalizó.