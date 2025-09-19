Dos hombres fueron rescatados tras naufragio en el río Magdalena

Dos hombres fueron rescatados por unidades de la Estación de Guardacostas de Barranquilla, luego de que naufragara la embarcación en la que se movilizaban por el río Magdalena, a la altura del caño de las Compañías, en el sector de Bocas de Ceniza.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

El rescate se produjo cuando a través de la línea de emergencias 146 se reportó el hundimiento de una canoa artesanal cargada con víveres. Una Unidad de Reacción Rápida, que patrullaba la zona en ese momento, activó de inmediato los protocolos de búsqueda y rescate.

Se encontraban aferrados a los restos de la embarcación

Según informaron las autoridades, los dos tripulantes fueron encontrados aferrados a los restos de la embarcación, que ya se encontraba parcialmente sumergida.

Ambos fueron puestos a salvo y recibieron atención médica a bordo de la unidad naval. Posteriormente, fueron trasladados hasta el muelle de la Estación de Guardacostas, junto con la canoa que también pudo ser recuperada.

Los rescatados son ciudadanos colombianos, mayores de edad, quienes no presentaron lesiones de gravedad y manifestaron encontrarse en buen estado de salud.

La Armada de Colombia reiteró su compromiso con la seguridad en los cuerpos de agua de la región, e hizo un llamado a la ciudadanía para que utilice los canales oficiales de comunicación ante cualquier emergencia en el mar o en las vías fluviales del Caribe colombiano.