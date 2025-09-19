Muerte de soldado en Chiquinquirá destapa escándalo de agua contaminada y negligencia en el Ejército

Chiquinquirá

El pasado 17 de septiembre falleció en Chiquinquirá el soldado Elkin Sebastián Torres, oriundo de Tunja, en circunstancias que han generado cuestionamientos sobre la atención médica dentro del batallón de infantería N°2 Mariscal Antonio José de Sucre. Según audios enviados por los mismos soldados a sus familias, varios jóvenes presentaban síntomas de enfermedad sin recibir un tratamiento adecuado. «Nos atienden y no nos dan casi nada, nos dan ahí unas pastas de acetaminofén y ya, y pues culpa de mis superiores no es porque ellos tratan de solucionar, pero nada podemos solucionar acá», relató uno de los conscriptos.

Los testimonios recopilados evidencian condiciones precarias en los alojamientos, con pocos baños compartidos entre tres batallones y problemas de higiene que han derivado en contagios y complicaciones de salud. Varios soldados describieron, en los últimos días, antes y después de la muerte de Elkin Sebastían Torres, varios episodios sobre la precariedad en el trato médico, los servicios sanitarios y el decomiso de sus celulares, entre otras. «…No nos dan casi nada, nos dan ahí unas pastas de acetaminofén y ya, y pues culpa de mis superiores no es porque ellos tratan de solucionar nada que podemos solucionar acá porque la verdad la mayoría nos queremos ir hasta los mayores que son mi cabo y mis dragonetes y mi primero que son los que se quieren ir y pues nada que nos dejan ir de acá y eso ya está grave acá porque pues el pelado se murió y todo y otro casi pierde la mano por culpa de esa agua que hay acá que por allá se cortó un poquito y se fue a echar agua en la mano y por allá se infectó esa mano y casi la pierde…» ilustraba un soldado en uno de los audios.

Otro de los audios mencionaba que las baterías sanitarias eran insuficientes para los soldados que habían llegado de tres batallones diferentes. «…esos chinos no van a decir nada que les da miedo y, pues, ya le mandé una foto en verdad como para que haga la idea de la cochinada de los baños acá. Los baños, desde que uno se hace, ellos los mantienen así porque pues nosotros no somos el único pelotón que usamos el baño porque a nosotros nos tienen compartiendo baños y pues somos tres batallones imagínense en un solo alojamiento y vea ya los otros también se enfermaron ya ellos sí le aplicaron las vacunas pero quién sabe qué pues ya nosotros pues no nos han aplicado eso y pues yo no me voy a dejar aplicar vacunas porque pues yo no sé qué vacunas me vayan a aplicar si me entiende y no…»

El personero municipal de Chiquinquirá, Carlos Fajardo, aseguró que esta situación no es un hecho aislado del batallón, sino un problema estructural que afecta a toda la población. «Aquí el agua no es potable. La principal fuente hídrica de abastecimiento para Chiquinquirá es la Laguna de Fuquén, pero recibe vertimientos de aguas residuales sin tratamiento de municipios vecinos», señaló el funcionario. A esta problemática se suma la inversión de 30 mil millones de pesos en pozos profundos que nunca funcionaron y que hoy son considerados un presunto elefante blanco «… Entonces está llegando toda esa agua cochina porque es agua puerca, unos pozos profundos que no sirven para nada, con una inversión de 30 mil millones de pesos que no está funcionando, una planta de tratamiento que tampoco está funcionando en totales condiciones óptimas…»

Mientras tanto, el Ejército emitió un comunicado en el que afirma que la atención al soldado se dio conforme a los protocolos médicos. Sin embargo, los testimonios de los soldados y las denuncias del personero contrastan con la versión oficial. «Pues hombre, ¿cómo pretenden que la población de Chiquinquirá no se enferme?», cuestionó Fajardo al relacionar la calidad del agua con el estado de salud de la tropa y de la ciudadanía. El caso ha abierto un debate nacional sobre las condiciones de salubridad en las unidades militares y en la ciudad.

Comunicado de Prensa N° 005, fecha 18 de septiembre de 2025 - Ejercito Nacional

Al día de hoy, las familias de los mas de 15 soldados que están enfermos, no tienen noticias claras y no han podido comunicarse con ellos.