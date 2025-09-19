Montería

Más de 1.000 policías garantizarán seguridad en Montería para el Día del Amor y la Amistad

El comandante de la Policía Metropolitana, coronel Héctor Ruiz, detalló un amplio operativo que incluirá puestos de control, intervenciones en sectores conflictivos y planes contra la conducción en estado de embriaguez.

Operativos de la Policía Metropolitana en las calles de Montería.

Operativos de la Policía Metropolitana en las calles de Montería.

Montería

Con un despliegue de más de mil uniformados, la Policía Metropolitana de Montería busca garantizar este fin de semana la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos durante la celebración del Día del Amor y la Amistad.

El coronel Héctor Ruiz, comandante de la entidad, anunció que el operativo estará orientado a puestos de control e intervenciones en sectores específicos de la ciudad que, por antecedentes, han presentado conflictos relacionados con el consumo de bebidas embriagantes y ruido excesivo en el sector residencial.

El plan de seguridad también tiene un fuerte componente para prevenir el hurto a residencias y comercios, específicamente restaurantes, con el fin de evitar hechos delictivos como el ocurrido el pasado domingo.

Más noticias

La medida busca que las familias y personas puedan salir a disfrutar de la fecha con total tranquilidad.

Articulación con tránsito y control de embriaguez

Ruiz destacó la articulación con la Secretaría de Tránsito para implementar diferentes planes, dirigidos especialmente a quienes conducen bajo los efectos del alcohol. “Vamos a tener planes de control de embriaguez en diferentes puntos de la ciudad“, afirmó el comandante, con el objetivo de garantizar que sea un día especial y seguro no solo en Montería, sino en todos los municipios que hacen parte de la metropolitana.

Lea también: Amor y Amistad con una experiencia a orillas del mar

Un llamado a la responsabilidad ciudadana

El alto oficial hizo un enfático llamado a la ciudadanía al respeto, la tolerancia y la responsabilidad. Recordó que, lamentablemente, el Día del Amor y la Amistad se ha convertido en uno de los días más violentos del año en Colombia.

Le puede interesar: ¿Sin plan para celebrar amor y amistad? Centros comerciales ofrecen actividades para celebrar esta fecha

“No se puede convertir una fecha especial, una fecha de celebración, en una fecha de luto o de violencia, como lo ha venido marcando en los últimos años. Por eso la invitación es al buen comportamiento”, expresó el coronel Ruiz.

Finalmente, instó a la comunidad a reportar cualquier situación sospechosa a las líneas de emergencia, destacando que las denuncias oportunas han permitido capturas e incautaciones de armas de fuego, neutralizando así las intenciones de actores criminales que pretenden alterar la tranquilidad pública.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad