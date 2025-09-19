Más de 1.000 policías garantizarán seguridad en Montería para el Día del Amor y la Amistad

Montería

Con un despliegue de más de mil uniformados, la Policía Metropolitana de Montería busca garantizar este fin de semana la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos durante la celebración del Día del Amor y la Amistad.

El coronel Héctor Ruiz, comandante de la entidad, anunció que el operativo estará orientado a puestos de control e intervenciones en sectores específicos de la ciudad que, por antecedentes, han presentado conflictos relacionados con el consumo de bebidas embriagantes y ruido excesivo en el sector residencial.

El plan de seguridad también tiene un fuerte componente para prevenir el hurto a residencias y comercios, específicamente restaurantes, con el fin de evitar hechos delictivos como el ocurrido el pasado domingo.

La medida busca que las familias y personas puedan salir a disfrutar de la fecha con total tranquilidad.

Articulación con tránsito y control de embriaguez

Ruiz destacó la articulación con la Secretaría de Tránsito para implementar diferentes planes, dirigidos especialmente a quienes conducen bajo los efectos del alcohol. “Vamos a tener planes de control de embriaguez en diferentes puntos de la ciudad“, afirmó el comandante, con el objetivo de garantizar que sea un día especial y seguro no solo en Montería, sino en todos los municipios que hacen parte de la metropolitana.

Un llamado a la responsabilidad ciudadana

El alto oficial hizo un enfático llamado a la ciudadanía al respeto, la tolerancia y la responsabilidad. Recordó que, lamentablemente, el Día del Amor y la Amistad se ha convertido en uno de los días más violentos del año en Colombia.

“No se puede convertir una fecha especial, una fecha de celebración, en una fecha de luto o de violencia, como lo ha venido marcando en los últimos años. Por eso la invitación es al buen comportamiento”, expresó el coronel Ruiz.

Finalmente, instó a la comunidad a reportar cualquier situación sospechosa a las líneas de emergencia, destacando que las denuncias oportunas han permitido capturas e incautaciones de armas de fuego, neutralizando así las intenciones de actores criminales que pretenden alterar la tranquilidad pública.