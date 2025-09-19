Luis Díaz vuelve a la acción con Bayern por Bundesliga: fecha, hora y cómo seguir próximo partido

Bayern Múnich regresa a la Bundesliga luego de haber salido victorioso del primer partido de Champions League ante Chelsea en calidad de local. El equipo dirigido por Vincent Kompany marcha en el primer puesto de la liga con tres triunfos de tres posibles, pero no puede ceder y buscará una nueva victoria.

Luis Díaz y su mensaje para el DT del Bayern Múnich: “Yo siempre estaré disponible”

En el caso de Luis Díaz, no tuvo un partido tan vistoso ante los ingleses, sacrificado en defensa y de escaso aporte ofensivo. Pero tendrá la oportunidad de volver a lucirse en calidad en el rentado nacional, cuando su equipo visite al Hoffenheim por la fecha.

Luis Díaz en Bundesliga

El colombiano, desde que llegó al equipo alemán, ha jugado tres partidos a nivel de liga, en los cuales los tres lo ha hecho como titular. Además, se ha reportado con 3 goles, ya que le marcó a Leipzig, Augsburgo y Hamburgo, además de contar con dos asistencias.

Por su parte, recientemente SofaScore publicó que Lucho es el sudamericano que manda en las ligas top de Europa en cuanto a goles y en asistencias está a solo una de las 3 con las que inició el brasileño del Chelsea, Joao Pedro.

Luis Díaz / GettyImages / Kevin Voigt Ampliar

Fecha, hora y cómo seguir Hoffenhein vs. Bayern

El partido tendrá lugar este sábado 20 de septiembre desde las 8:30 p.m. (hora de Colombia). El juego tendrá lugar en el PreZero Arena del conjunto local, con capacidad para 30.164

El juego lo podrá seguir por el minuto a minuto de caracol.com.co