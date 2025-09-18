¿Luis Díaz, arrepentido de no fichar por Barcelona? El colombiano destapó su presente en Bayern

Luis Díaz no tuvo su mejor partido ante Chelsea en el estreno por Champions League del Bayern Múnich, que fue victoria para los alemanes por 3-1 en el Allianz Arena. Quizá fue de los rendimientos más bajos desde que llegó al club alemán, aunque aun así jugó todo el encuentro.

Al término del duelo, el colombiano habló con la prensa y resaltó la importancia de comenzar ganando. “Van a ser muchos partidos, no solamente Champions, sino también torneos locales, tenemos que estar mentalizados que el que le toque tiene que dar lo mejor y estar preparado, esto no es de un solo jugador, sino de un equipo. Ganamos que era importante iniciar con pie derecho y muy feliz”, dijo.

Luis Díaz sobre las conversaciones con Barcelona

Como era bien sabido, durante el mercado de pases, Barcelona mostró interés en contratar al guajiro, pero al final las cosas no se dieron, apareció el Bayern, que pagó cerca de 70 millones al Liverpool por sus servicios y llegó a Alemania.

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, se refirió en su momento a la intención que hubo de fichar al colombiano, pero el elegido fue Marcus Rashford. “Es cierto que también me gustaba Luis Díaz. Es un jugador muy completo. Pero por las circunstancias de Luis, con un Liverpool muy enrocado… el jugador, tengo que agradecer que ha querido venir en todo momento, pero se ha situado en una posición muy complicada ese fichaje“.

Lucho, por su parte, en charla con Movistar, confesó que sí hubo conversaciones con Barcelona, aunque aseguró sentirse feliz con la decisión de ir al Bayern Múnich: “Hubo conversaciones como todo el mercado, con varios equipos, normalmente se mueve el mercado. Pero muy tranquilo en esa decisión, decidir objetivamente lo que se venía para mi futuro era muy importante. Lo importante es que llegué a un grandísimo club, una gran liga, un gran grupo y una gran familia. Tratar siempre de dar el máximo acá, que va a ser importante para el entrenador y el equipo”, dijo.

Rendimiento y próximos partidos de Luis Díaz en Bayern

En seis partidos oficiales que ha disputado el colombiano, todos como titular, se ha reportado con 4 goles y ha dado 2 asistencias, por lo que prácticamente, en promedio, en cada compromiso ha contribuido directamente en una acción de gol.

El próximo partido del Bayern Múnich será contra Hoffenheim en calidad de visitante el sábado 20 de septiembre (3:30 p.m.) El conjunto bávaro lidera la Liga de Alemania con 9 puntos de 9 jugados.