Barranquilla es sede del XIV Congreso Internacional de Lucha contra el Secuestro y la Extorsión

Barranquilla es el epicentro del Congreso Internacional de Lucha contra el Secuestro y la Extorsión. Más de 35 delegaciones de diferentes países participan en el evento.

En el encuentro se están analizando las nuevas tecnologías e inteligencia artificial que están transformando los delitos de extorsión y secuestro, potenciando a criminales, pero también brindando a las autoridades herramientas para combatirlos.

Igualmente se debaten ideas como estrategias para desarticular redes criminales y proteger la economía. Así como la importancia de la cooperación internacional y el conocimiento para anticipar y prevenir delitos con apoyo tecnológico, y análisis especializado.

En su intervención, el gobernador Eduardo Verano se refirió a la inversión que se está haciendo en el Atlántico para contrarrestar estos delitos, donde argumentó que se han destinado hasta 1 billón de pesos.

Así está distribuida la inversión para la seguridad

“En apoyo a nuestra Fuerza Pública, estamos destinando más de 1 billón de pesos. Esta inversión sin precedentes se distribuye de la siguiente manera: 600 mil millones de pesos para fortalecer la Fuerza Pública que opera en el área metropolitana de Barranquilla y sus municipios, 200 mil millones de pesos para la Fuerza Pública en 18 municipios restantes de nuestro departamento, y 200 mil millones de pesos adicionales para la construcción de entornos seguros”, dijo Verano.

Toda esta inversión, de acuerdo con el gobernador, se realiza en tres ejes estratégicos: infraestructura, movilidad y tecnología de comunicaciones.

Por su parte, el secretario de la Oficina de Seguridad Distrital, Yesid Turbay, dijo debe haber importancia del sector privado en la identificación de vulnerabilidades y colaboración con autoridades.

Además, hizo un llamado a unir esfuerzos y utilizar el Congreso para fortalecer la lucha contra el secuestro y la extorsión.

“Frente a esto nuestras respuestas deben ser dobles y complementarias. Primero, atender de manera prioritaria y humana a cada víctima. La denuncia, la protección policial y medidas de apoyo psicosocial no son complementos, son la esencia del trabajo del estado para restituir la autonomía y proteger la vida. Segundo, pensar estrategias de estado que desarticulen las estructuras criminales y mitiguen los efectos económicos y sociales de la extorsión. Cuando un comerciante o un emprendimiento local es extorsionado, lo que se ataca no es solo su patrimonio, se condiciona el funcionamiento de pequeños negocios, se limita el empleo y la inversión, y se erosiona la cotidianidad de barrios enteros”, explicó.

Combatir la delincuencia con la tecnología

A su turno, el general Edwin Urrego, comandante de la Policía de Barranquilla, señaló que la inteligencia artificial ha cambiado profundamente la manera en que operan las organizaciones criminales y que las instituciones deben usar tecnologías avanzadas para prevenir, investigar y responder al delito.

“Si los delincuentes utilizan las tecnologías avanzadas para llevar a cabo sus crímenes, también nosotros apropiémonos y avancemos con herramientas tecnológicas para poder contrarrestarlos. Los desafíos que enfrentamos son numerosos. Desde la reconfiguración de los métodos del secuestro y la extorsión, hasta el uso de datos y algoritmos para seleccionar víctimas, es fundamental que estemos armados con información y estrategias innovadoras”, recalcó Urrego.

El coronel Carlos del Moral, de la Guardia Civil española y agregado de la embajada de España en Colombia, destacó la importancia del intercambio de información entre agencias policiales para abordar fenómenos como el secuestro y el narcotráfico.

Agradeció el apoyo financiero de entidades locales en Colombia que permiten la realización de estos eventos y mencionó que existen acuerdos de colaboración entre España y Colombia para combatir diversos delitos.