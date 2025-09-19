Flores amarillas: Significado de regalarlas el 21 de septiembre tras tendencia en redes sociales

Colombia es un país que se caracteriza por su amplia agenda de celebraciones y eventos, muchos de los cuales cuentan con un día festivo oficial.

Para el año 2025, el calendario colombiano contempla 16 festivos nacionales, entre conmemoraciones religiosas y cívicas. Sin embargo, además de estas fechas oficiales, hay celebraciones populares que se han consolidado gracias a la tradición y, en los últimos años, al impacto de las redes sociales.

El mes de septiembre es un ejemplo de ello. A pesar de ser un mes previo a la temporada navideña, trae consigo varias conmemoraciones especiales como el Día del Amor y la Amistad, el Día Mundial para la Prevención del Suicidio y la tendencia digital de regalar flores amarillas el 21 de septiembre, que se ha vuelto viral en plataformas como TikTok.

Por qué se regalan flores amarillas en septiembre

El acto de regalar flores amarillas no es exclusivo de Colombia; países como México, Perú y Argentina también han adoptado esta costumbre. Aunque existían antecedentes de asociar el color amarillo con esperanza y prosperidad, fue a partir de 2022 cuando la tendencia comenzó a crecer de manera exponencial en redes sociales.

En TikTok, miles de usuarios compartieron videos entregando flores amarillas el 21 de septiembre, inspirados en una escena de la serie juvenil argentina Floricienta, donde la canción “Flores Amarillas” se convirtió en símbolo de amor, amistad y nuevos comienzos. Desde entonces, esta fecha se ha vinculado con la idea de sorprender a una persona especial con un ramo de este color.

Significado de regalar flores amarillas el 21 de septiembre

El 21 de septiembre tiene un simbolismo especial en varios países latinoamericanos. En el hemisferio sur, esta fecha coincide con el equinoccio de primavera, momento que representa renovación, esperanza y el inicio de una nueva etapa. Por eso, regalar flores amarillas se interpreta como un gesto de optimismo, alegría y buenos deseos.

En Colombia, aunque no existe un festivo oficial para esta práctica, cada año más personas participan en la tendencia. El gesto se ha convertido en una manera de celebrar la amistad, agradecer por la compañía de alguien cercano y expresar sentimientos positivos.

Día del Amor y la Amistad en Colombia: cuándo se celebra en 2025

Otra de las celebraciones más esperadas del mes es el Día del Amor y la Amistad, equivalente al Día de San Valentín en otros países. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de naciones, Colombia realiza esta conmemoración a septiembre, con el objetivo de dinamizar la economía en un mes que, históricamente, tenía menos actividad comercial.

En Colombia el Día del Amor y la Amistad 2025 se celebrará el sábado 20 de septiembre, y se espera que los colombianos participen en actividades como el tradicional juego del “amigo secreto”, cenas románticas, intercambio de regalos y planes especiales para compartir con parejas y amigos.