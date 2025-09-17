Rafael Rubio: “La desinformación ha pasado a formar parte natural de todas las campañas electorales”

En medio del foro Reto Elecciones que organiza el Grupo Prisa que se desarrolla en Bogotá, el profesor Rafael Rubio de la Universidad Complutense de Madrid, experto en desinformación electoral, advirtió que la desinformación se ha convertido en un elemento natural de las campañas electorales.

Rubio, quien ha estudiado 15 procesos electorales en la región, señaló que la desinformación es utilizada por los candidatos como un atajo para diferenciarse, lo que pone en riesgo la igualdad de competencia.

Noticia en desarrollo