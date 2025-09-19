Exsecretaria de educación de Santander imputada por millonarias irregularidades en contrato del PAE

Bucaramanga

La Fiscalía Seccional de Santander imputó cargos a la exsecretaria de Educación departamental, Doris Elisa Gordillo Garcés, por presuntas irregularidades en la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) correspondiente al año 2017.

De acuerdo con el ente acusador, Gordillo habría incurrido en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y falsedad ideológica en documento privado.

El caso se relaciona con el contrato 2079, suscrito el 5 de octubre de 2017 entre la Secretaría de Educación y el consorcio de interventoría PAE Santander, por un valor de 435 millones de pesos. Dicho acuerdo tenía como objetivo garantizar el suministro de alimentos para los estudiantes de instituciones oficiales en 82 municipios del departamento.

Según la investigación, en la etapa precontractual no se cumplió con la selección objetiva del contratista y se vulneraron principios de legalidad, transparencia, responsabilidad e igualdad. Además, la Fiscalía encontró que durante la ejecución del contrato se autorizaron cobros de actividades no realizadas y se elaboraron actas de ejecución sin los requisitos correspondientes.

Según la Fiscalía, la exfuncionaria no aceptó ninguno de los cargos que le fueron imputados.