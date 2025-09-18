Floridablanca implementará plan piloto de zonas azules de parqueo en Cañaveral. ¿De qué trata?

Bucaramanga

El alcalde de Floridablanca anunció la puesta en marcha de un plan piloto de zonas azules, en el sector de Cañaveral, con el objetivo de recuperar el espacio público y ordenar la movilidad en el municipio.

“Sí o sí vamos a establecer zonas azules en el municipio de Floridablanca. De manera inicial vamos a hacer un plan piloto en Cañaveral”, aseguró José Fernando Sánchez, alcalde de Floridablanca, quien destacó que esta medida busca desincentivar el uso de las calles como parqueaderos improvisados.

El alcalde explicó que el proceso se adelantará a través de la Dirección de Tránsito y que Cañaveral fue elegido como punto de partida debido a la amplia oferta de parqueaderos formales que allí existe. Sin embargo, señaló que persiste la indisciplina de algunos conductores que utilizan las vías como estacionamientos.

¿Cuál sería la tarifa de las zonas azules de parqueo en Floridablanca?

En cuanto a las tarifas, el mandatario advirtió que serán diferenciales y más altas que las de los parqueaderos privados. “Va a ser mucho mayor al cobro que tienen los parqueaderos porque aquí lo que queremos es que el ciudadano no siga parqueando en la calle”, puntualizó José Fernando Sánchez.

¿Qué son las zonas azules de parqueo?

Las zonas de parqueo azules, son áreas de la ciudad en las que las alcaldías municipales autorizan el estacionamiento de vehículos en vía pública a cambio de un pago por un tiempo determinado.

Estas zonas están usualmente señalizadas con líneas y letreros específicos con el fin de diferenciar estos estos espacios en las calles, para entendimiento de los ciudadanos.

Con esta medida, la administración municipal busca dar un paso hacía la organización del tránsito, la movilidad y la recuperación del espacio público del municipio, según concluyó el mandatario de los florideños.