Egan Bernal y el guiño a Jonas Vingegaard: “A quien no le gustaría compartir equipo con él”

Egan Bernal fue el primer latinoamericano en ganar el Tour de Francia en 2019, y se convirtió en uno de los ciclistas más jóvenes en ganar dos Grandes Vueltas tras conquistar el Giro de Italia en 2021.

El pedalista de INEOS, con 28 años, es ejemplo de superación personal, pues luego del grave accidente que sufrió en 2022, el cual superó, pero lo mantuvo alejado de las competencias durante aproximadamente 7 meses, Bernal lo superó y continúa compitiendo en gran nivel.

Entrevista a Egan Bernal

En exclusiva con Diario As, Egan Bernal concedió una entrevista después de conquistar una etapa de la Vuelta a España, y habló sobre lo que esto representó en su carrera deportiva, ofreció detalles de la competencia y se manifestó sobre un posible cambio de equpo.

¿Qué significó ganar con la etapa recortada?

“Ganar es ganar y creo que todos queríamos que la última etapa se hiciera, que esa etapa llegara arriba al alto, que la otra no la cancelaran”, inició explicando.

“Creo que todos los ciclistas que estábamos queríamos que la carrera se hiciera con normalidad, en este caso en específico queríamos que terminara en el alto, pero estaba tranquilo de las dos formas. Eso es algo que se sale de nuestras manos, no lo podemos controlar y al final, lo que decía, ganar es ganar y es una victoria que la voy a recordar de una forma diferente y fue muy linda”, confesó.

De las protestas por Palestina durante la Vuelta a España

“Me tocó pasar en una etapa a estar en una situación en la que bajaba a 70 kilómetros por hora y se atravesaban personas, es como que no solamente era lo que se mostraba en la televisión, sino que pasaron otras cosas", reveló.

“Caerse a esa velocidad significaría algo muy grave, no solo para ellos, sino también para nosotros, creo que no ha sido la manera de hacerlo, se pueden hacer de forma diferente y más que el ciclismo no tenía que ver. Pero bueno, es algo que no podemos controlar”, manifestó el colombiano.

Elogios para Jonas Vingegaard

“Jonas es uno de los ciclistas más fuertes en la historia, un corredor que imagínate a quien no le gustaría compartir equipo con él. Es muy buena persona, me gusta su carácter como persona, como corredor me parece muy bueno”, afirmó.

¿Tendrá cambio de equipo, Egan?

“Tengo contrato hasta el siguiente año y sigo en Ineos hasta 2026. Aparte es un equipo que me ha dado muchísimo, estoy acá desde 2018, desde antes me seguían. Me apoyó durante todo el proceso que he tenido, un equipo en el que me siento como en casa, me ha tratado muy bien", respondió.

“Ocho años de estar compartiendo con las mismas personas se crean vínculos muy fuertes, la verdad estoy muy contento acá, pero tengo contrato hasta 2026 y a partir de ahí se podrán ver diferentes opciones”, complementó Egan.

¿Correrá el Mundial de Ruta en Kigali?

“Ir a disputar la carrera es importante no solo ir a participar y ya está, los tres que vamos a hacer la ruta sabemos que tenemos que ir con la mentalidad de estar adelante y no solo pasajeros de la carrera, sino representar a todo un país, lo cual es una gran responsabilidad”, aseguró

“Súper motivados, ya pensando en el Mundial, pensamos y hablamos de cómo va a ser el viaje y la estructura de cara al Mundial y con ganas de llegar allá” finalizó el pedalista con relación a la competencia que se desarrollará desde el 21 al 28 de septiembre.